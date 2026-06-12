Nuovi canoni idroelettrici in Sicilia: Enel Green Power pagherà 5 volte di più

Con il nuovo disegno di legge del governo regionale guidato da Renato Schifani, la Sicilia si prepara a rivedere i canoni per le grandi derivazioni idroelettriche, con un impatto significativo sugli introiti regionali e sulla gestione delle risorse energetiche e idriche.
Canoni più alti: entrate moltiplicate per cinque
L’applicazione del nuovo sistema tariffario porterebbe, secondo le stime, a un incremento sostanziale dei versamenti da parte dei concessionari.
Nel caso di Enel Green Power Italia, titolare dell’impianto Alcantara 2, la Regione passerebbe da circa 82 mila euro a oltre 412 mila euro, con un aumento di circa cinque volte rispetto alla cifra attuale. Il calcolo include sia una componente fissa sia una variabile legata alla potenza degli impianti.
Destinazione degli introiti ai Comuni
Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda la destinazione delle somme incassate.
Il disegno di legge prevede infatti che:
- la Regione trasferisca i proventi ai Comuni interessati
- gli enti locali utilizzino le risorse per finalità sociali
- i fondi siano destinati alle famiglie in condizioni di difficoltà economica
L’obiettivo è quello di trasformare i proventi energetici in sostegno diretto alle fasce più deboli della popolazione.
Iter legislativo e osservazioni tecniche
Il testo è attualmente all’esame della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana, dopo il passaggio in Commissione Ambiente.
I tecnici del servizio bilancio dell’Ars hanno evidenziato alcune criticità, suggerendo modifiche per evitare possibili profili di conflitto con la normativa statale, in particolare sulla destinazione vincolata delle risorse.
Obiettivi: energia rinnovabile e uso sostenibile dell’acqua
Il disegno di legge si inserisce nel quadro dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 e disciplina le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza.
L’obiettivo dichiarato è duplice:
- incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili
- garantire la tutela ambientale e il corretto uso delle risorse idriche
Il tutto in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo e con una maggiore valorizzazione delle risorse del territorio siciliano.