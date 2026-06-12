Nuovi canoni idroelettrici in Sicilia: Enel Green Power pagherà 5 volte di più

Lavoro e stress termico: incontro tra l'assessore Albano e i sindacati

Si è svolto questa mattina un incontro tra l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, dedicato al tema della prevenzione dei rischi legati allo...