Lavoro e stress termico: incontro tra l'assessore Albano e i sindacati

12/06/2026 15:45:00

Si è svolto questa mattina un incontro tra l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, dedicato al tema della prevenzione dei rischi legati allo stress termico nei luoghi di lavoro.

Alla riunione hanno partecipato anche il dirigente generale del dipartimento Lavoro, Ettore Foti, e il capo di gabinetto dell’assessorato, Pietro Miosi.

Sicurezza sul lavoro al centro del confronto

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle attività svolte all’aperto durante le ondate di calore sempre più frequenti.

L’assessore Albano ha sottolineato che la tutela della dignità e della salute dei lavoratori rappresenta una priorità dell’azione del governo regionale, evidenziando l’impegno a rafforzare gli strumenti di prevenzione e collaborazione con le parti sociali.

Emergenza caldo e rischi per i lavoratori

Il confronto ha approfondito le criticità legate all’emergenza caldo e all’esposizione alle alte temperature per chi svolge attività lavorative all’esterno.

La Regione ha confermato la volontà di mantenere alta l’attenzione su una problematica resa sempre più attuale dai cambiamenti climatici e dall’aumento delle ondate di calore estive.

Verso il rinnovo del protocollo sullo stress termico

Nel corso della riunione è stato annunciato che l’amministrazione regionale è già al lavoro per rinnovare anche per quest’anno il protocollo d’intesa sullo stress termico, già adottato nel 2025.

Il nuovo documento, che sarà firmato dal presidente della Regione Renato Schifani, mira a:

definire misure condivise di prevenzione

ridurre i rischi legati alle alte temperature

tutelare i lavoratori più esposti nelle ore più calde

rafforzare la collaborazione tra istituzioni e sindacati

Uno strumento per la prevenzione

Il protocollo viene considerato uno strumento fondamentale per la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, più volte sollecitato dalle organizzazioni sindacali e ritenuto prioritario nelle politiche regionali sulla sicurezza.



