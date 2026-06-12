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» Dai Comuni
12/06/2026 11:04:00

Mazara, lavori alla rete idrica. Potrebbero esserci disagi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/mazara-lavori-alla-rete-idrica-potrebbero-esserci-disagi-450.jpg

Sono stati avviati  i lavori di sostituzione di una "saracinesca DN 450 della condotta principale di adduzione idrica", ubicata in Piazza Madonna del Paradiso, a Mazara.

 

Il dirigente del settore tecnico ing. Irene Licari ed il funzionario responsabile del Servizio Idrico ing. Piero Passalacqua sottolineano che "si tratta di un intervento di particolare rilevanza tecnica e strategica per l'intero sistema acquedottistico cittadino, destinato a migliorare la gestione dei flussi idrici, incrementare l'efficienza della rete di distribuzione e consentire una più efficace regolazione delle portate verso i diversi quartieri della città".

 

L'opera rientra nell'ambito dell'appalto denominato "Lavori di manutenzione della rete idrica comunale e manutenzione dei pozzi comunali e degli impianti elettromeccanici attinenti – Anno 2026", promosso dal Comune di Mazara del Vallo per garantire il costante miglioramento delle infrastrutture idriche comunali.

I lavori sono eseguiti dall'Impresa FAREDIL S.r.l., aggiudicataria dell'appalto comunale, mentre parte delle lavorazioni è stata subappalta all'Impresa D'Alberti Costruzioni S.r.l. di Mazara del Vallo.

 

L' ing. Piero Passalacqua è Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Verificatore mentre il geometra Pietro Cangelosi è Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere.

La durata prevista delle lavorazioni è di circa 10 giorni, salvo eventuali imprevisti tecnici legati alle operazioni di scavo, sostituzione e collaudo delle apparecchiature idrauliche. Nel corso dell'intervento sarà necessario effettuare alcune manovre sulla rete idrica principale che potranno determinare, in specifiche giornate e per periodi limitati, temporanee sospensioni dell'erogazione idrica e conseguenti disagi per la popolazione.

 

Le aree che potrebbero subire i maggiori disservizi sono: il Centro Storico; tutta la zona di Via Salemi; le relative traverse e aree limitrofe; ulteriori quartieri che potrebbero essere interessati dalle operazioni di sezionamento e regolazione della rete.

 

Il Servizio Idrico Integrato provvederà a comunicare preventivamente eventuali interruzioni programmate attraverso i canali istituzionali dell'Ente, al fine di consentire ai cittadini di adottare le necessarie misure organizzative.

 

"Siamo consapevoli dei possibili disagi che potranno verificarsi durante l'esecuzione delle opere - sottolinea l'assessore comunale ai Lavori Pubblico Gasparino Giacalone - tuttavia l'intervento è indispensabile per migliorare la qualità del servizio idrico e rafforzare l'affidabilità della rete di distribuzione cittadina. L'obiettivo dell'intervento è quello di rendere più efficiente il sistema acquedottistico comunale, migliorando la gestione delle emergenze, riducendo i tempi di intervento in caso di guasti e garantendo una distribuzione più equilibrata della risorsa idrica su tutto il territorio comunale. L'Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione che vorranno dimostrare durante l'esecuzione dei lavori".
 









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