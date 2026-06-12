Marsala, rischio caduta di una palma a Villa Cavallotti

12/06/2026 16:18:00

Accesso temporaneamente modificato a Villa Cavallotti a Marsala per motivi di sicurezza. Il settore Servizi Pubblici Locali del Comune ha infatti segnalato il pericolo di caduta di una palma all'interno dell'area verde cittadina.

A seguito della segnalazione è stata disposta la chiusura momentanea dell'ingresso da Piazza della Vittoria. Inoltre, è stata delimitata l'area interessata sia all'interno della villa sia in una porzione dello spazio esterno, per evitare rischi ai cittadini.

Sul posto sono al lavoro tecnici e operai comunali che stanno monitorando le condizioni dell'albero. Gli accertamenti serviranno a stabilire se sarà necessario procedere con la rimozione della palma oppure se sarà possibile adottare altre soluzioni per metterla in sicurezza.

Fino a nuove disposizioni, l'accesso a Villa Cavallotti sarà consentito esclusivamente dall'ingresso di via Cesare Battisti.

L'amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare le delimitazioni predisposte e a seguire eventuali aggiornamenti che saranno comunicati nelle prossime ore.



