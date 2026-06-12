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» Dai Comuni
12/06/2026 16:20:00

Emergenza idrica a Marsala: prosegue il ripristino dell’erogazione, ancora disagi in centro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/emergenza-idrica-a-marsala-prosegue-il-ripristino-dell-erogazione-ancora-disagi-in-centro-450.jpg

Prosegue a Marsala il ritorno alla normalità dell’erogazione idrica, riattivata nella giornata di mercoledì 10 giugno dalle ore 12. Il flusso d’acqua sta raggiungendo progressivamente diverse aree del territorio comunale, anche se il servizio non è ancora completamente stabilizzato.

 

Rete idrica in fase di normalizzazione

Secondo quanto comunicato dagli uffici del settore Lavori Pubblici, le verifiche effettuate confermano che l’acqua sta arrivando in maniera graduale nelle varie zone della città. Il completo ripristino del servizio è atteso nelle prossime ore, ma potrebbero verificarsi ancora disagi temporanei.

 

Disagi in alcune aree della città

Permangono criticità soprattutto in alcune zone specifiche, dove il ripristino potrebbe richiedere più tempo: area di Porticella, alcune utenze del centro storico.

I ritardi sono legati a fattori tecnici connessi alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento della rete, oltre ai tempi necessari per il raggiungimento della piena pressione idrica.

 

Attivo il servizio autobotti

Resta comunque operativo il servizio sostitutivo tramite autobotti per i cittadini che ne hanno necessità.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso i seguenti canali:

 

Verso il ritorno alla normalità

L’amministrazione comunale comunica che monitora costantemente la situazione, con l’obiettivo di garantire nel più breve tempo possibile il pieno ripristino del servizio idrico su tutto il territorio cittadino.









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