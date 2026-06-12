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» Dai Comuni
12/06/2026 18:00:00

Alcamo: ordinanza di divieto di transito e sosta in via Falcetta-Apuzzo. Ecco perchè

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781273466-0-alcamo-ordinanza-di-divieto-di-transito-e-sosta-in-via-falcetta-apuzzo-ecco-perche.jpg

Ad Alcamo è stata pubblicata un’ordinanza della Polizia Municipale che dispone il divieto di circolazione e di sosta in un tratto di via Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo per consentire lavori di demolizione di un immobile abusivo.

 

Le strade interessate e il periodo dei divieti

Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il civico 252 (direzione sottopasso) e via Scampati, con effetti in vigore dal 15 al 19 giugno 2026, dalle ore 7.30 alle 18.00 e comunque fino al termine dei lavori.

Il divieto si estende anche al segmento tra piazzetta Virgo Fidelis e via Leone, dove è previsto il blocco per tutta la durata delle operazioni.

 

Divieto di transito e di sosta

L’ordinanza stabilisce:

  • divieto di circolazione per tutti i veicoli previsti dall’art. 47 del Codice della Strada
  • esclusione per i residenti e dimoranti della zona interessata
  • divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata
  • accesso consentito solo ai mezzi della ditta incaricata dei lavori

 

Lavori di demolizione

Il provvedimento si è reso necessario per consentire la demolizione di un immobile abusivo situato lungo il tratto stradale interessato, garantendo in sicurezza lo svolgimento delle operazioni.

 

Misure fino alla conclusione dei lavori

Le limitazioni resteranno valide fino al completamento degli interventi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’area e il regolare svolgimento delle attività previste dal cantiere.

 

 

 









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