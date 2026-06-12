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» Dai Comuni
12/06/2026 17:00:00

Alcamo, concluse le visite didattiche “Alla scoperta della Biblioteca” 

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Alcamo, concluse le visite didattiche “Alla scoperta della Biblioteca” alla Civica Sebastiano Bagolino

Si sono concluse ad Alcamo le visite didattiche “Alla scoperta della Biblioteca”, che nel primo semestre del 2026 hanno coinvolto numerose classi degli istituti scolastici del territorio all’interno della Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino”.

 

Un percorso educativo tra libri e servizi bibliotecari

Le attività, svolte tra febbraio e maggio 2026, hanno visto la partecipazione degli studenti degli istituti: I.C. N. Navarra, I.C. S. Bagolino, I.C. Don Bosco – Rocca, I.C. Maria Montessori. 

In totale sono state coinvolte 11 classi della scuola dell’infanzia, 5 della scuola primaria e 6 della scuola secondaria di primo grado, per un totale di 385 bambini e ragazzi.

La biblioteca come spazio di formazione

Le visite, guidate dal personale della Biblioteca Civica, sono state differenziate in base all’età degli studenti e hanno permesso agli alunni di conoscere da vicino gli spazi e i servizi offerti dalla struttura.

Tra le attività presentate: servizio di prestito librario, reference e assistenza bibliografica, consultazione in sala lettura, utilizzo del catalogo online, piattaforma di prestito digitale MLOL, postazioni multimediali con tecnologie assistive. 

 

Una biblioteca inclusiva e aperta a tutti

Particolare attenzione è stata dedicata alla dimensione inclusiva della biblioteca, dotata di strumenti per l’accesso alla lettura anche per persone con disabilità visive, uditive, motorie o con bisogni speciali.

La Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino” viene così confermata come polo culturale inclusivo del territorio, capace di garantire una fruizione ampia e accessibile dei servizi.

Un punto di riferimento per il territorio

L’iniziativa si inserisce nel percorso di apertura della biblioteca alla comunità scolastica, rafforzandone il ruolo di spazio dinamico dedicato ad apprendimento, formazione e socializzazione per tutte le fasce d’età.

 

 

  

 









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