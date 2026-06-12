Ad Alcamo il festino di Maria Santissima dei Miracoli costa 250mila euro

12/06/2026 00:40:00

Ad Alcamo si prepara un Festino dedicato a Maria Santissima dei Miracoli con un budget complessivo di 250 mila euro, stanziati dalla giunta comunale per un calendario di eventi che prenderà il via nei prossimi giorni e accompagnerà la città fino al 21 giugno.

La celebrazione della patrona si inserisce, come ogni anno, nel solco della tradizione religiosa e popolare che richiama l’attenzione di cittadini e visitatori. L’amministrazione comunale sottolinea il valore identitario della festa, che rappresenta un momento di coesione e partecipazione collettiva.

«Le giornate dedicate alla nostra Madonna – ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi – sono un’occasione per riscoprire il senso di comunità e vivere insieme la città. Anche quest’anno abbiamo voluto puntare sulle risorse creative del territorio, valorizzando centro storico e luoghi simbolici della cultura e della fede, arricchendo il programma con iniziative, luminarie e uno spettacolo di fontane d’acqua e fuoco al Castello dei Conti di Modica».

Nel programma, che inizierà venerdì 12 giugno e si concluderà con la tradizionale processione del 21 giugno seguita dai fuochi d’artificio, sono previsti appuntamenti culturali, musicali e sportivi. Spazio anche ai più piccoli con una mattinata interamente dedicata ai bambini e alla cena multietnica, oltre a diverse iniziative diffuse sul territorio.

L’assessore agli eventi Gaspare Benenati ha illustrato il calendario nel dettaglio: tra le novità figura la prima edizione del concorso dedicato alla “Castellana di Alcamo”, prevista nel pomeriggio del 19 giugno. Confermati anche l’opera dei pupi al castello (13 e 18 giugno), il coro Mater Dei in Chiesa Madre, e lo spettacolo su Jacopone da Todi alla Chiesa del Soccorso.

Il 20 giugno, dopo la consueta discesa delle autorità verso il santuario, è atteso il concerto del rapper Clementino, che chiuderà la penultima giornata di festeggiamenti.

Un programma ampio, dunque, che punta a coniugare devozione, cultura e intrattenimento, trasformando ancora una volta Alcamo in un centro pulsante di eventi religiosi e popolari.



