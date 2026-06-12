Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
12/06/2026 00:40:00

Ad Alcamo il festino di Maria Santissima dei Miracoli costa 250mila euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781217856-0-ad-alcamo-il-festino-di-maria-santissima-dei-miracoli-costa-250mila-euro.jpg

Ad Alcamo si prepara un Festino dedicato a Maria Santissima dei Miracoli con un budget complessivo di 250 mila euro, stanziati dalla giunta comunale per un calendario di eventi che prenderà il via nei prossimi giorni e accompagnerà la città fino al 21 giugno.

 

La celebrazione della patrona si inserisce, come ogni anno, nel solco della tradizione religiosa e popolare che richiama l’attenzione di cittadini e visitatori. L’amministrazione comunale sottolinea il valore identitario della festa, che rappresenta un momento di coesione e partecipazione collettiva.

«Le giornate dedicate alla nostra Madonna – ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi – sono un’occasione per riscoprire il senso di comunità e vivere insieme la città. Anche quest’anno abbiamo voluto puntare sulle risorse creative del territorio, valorizzando centro storico e luoghi simbolici della cultura e della fede, arricchendo il programma con iniziative, luminarie e uno spettacolo di fontane d’acqua e fuoco al Castello dei Conti di Modica».

 

Nel programma, che inizierà venerdì 12 giugno e si concluderà con la tradizionale processione del 21 giugno seguita dai fuochi d’artificio, sono previsti appuntamenti culturali, musicali e sportivi. Spazio anche ai più piccoli con una mattinata interamente dedicata ai bambini e alla cena multietnica, oltre a diverse iniziative diffuse sul territorio.

L’assessore agli eventi Gaspare Benenati ha illustrato il calendario nel dettaglio: tra le novità figura la prima edizione del concorso dedicato alla “Castellana di Alcamo”, prevista nel pomeriggio del 19 giugno. Confermati anche l’opera dei pupi al castello (13 e 18 giugno), il coro Mater Dei in Chiesa Madre, e lo spettacolo su Jacopone da Todi alla Chiesa del Soccorso.

 

Il 20 giugno, dopo la consueta discesa delle autorità verso il santuario, è atteso il concerto del rapper Clementino, che chiuderà la penultima giornata di festeggiamenti.

Un programma ampio, dunque, che punta a coniugare devozione, cultura e intrattenimento, trasformando ancora una volta Alcamo in un centro pulsante di eventi religiosi e popolari.

 









Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780485510-0-guida-completa-alla-manutenzione-dell-auto-cosa-quando-e-perche-si-sostituisce.jpg

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...