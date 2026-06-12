Mazara, fine settimana tra Walk and Roll, motori e PA-M-ARE

12/06/2026 16:45:00

Mazara del Vallo si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti tra centro storico e Tonnarella.

Sabato 13 giugno sono in programma la maratona non competitiva “Walk and Roll for Inclusion” e il raduno automobilistico “Gruppo Passione SLK & Spider Sicilia”.

Domenica 14 giugno sarà la volta della 26ª edizione del raduno moto d’epoca “Città di Mazara” e della manifestazione podistica PA-M-ARE 2026.

Per alcuni eventi sono previste modifiche alla circolazione e autorizzazioni alla sosta disposte dalla Polizia Municipale.

Walk and Roll for Inclusion in piazza della Repubblica

Sabato 13 giugno, con raduno in piazza della Repubblica a partire dalle 16,30, si svolgerà la maratona non competitiva “Walk and Roll for Inclusion”.

L’iniziativa è organizzata dal Servizio pastorale diocesano per le persone con disabilità.

Prima della partenza, alle 15,15, sono previsti i saluti del Vescovo mons. Angelo Giurdanella, del sindaco Salvatore Quinci, del campione nazionale paralimpico Renato Adamo e del campione mondiale militare di maratona Francesco Ingargiola.

Il percorso della maratona

Il via alla maratona non competitiva è previsto alle 16,30.

Il percorso toccherà via del Santissimo Salvatore, il lungomare Giuseppe Mazzini sui marciapiedi lato mare, l’attraversamento del lungomare all’altezza del Bar Mucho Gusto, via Mario Rapisardi, via Franco Maccagnone, piazza Alcide De Gasperi, corso Vittorio Veneto, corso Umberto I, via San Giuseppe e arrivo in piazza della Repubblica.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’evento, la Polizia Municipale ha istituito il divieto di movimento veicolare sabato 13 giugno, dalle 16,30 alle 17,30, e comunque fino a cessate esigenze.

Il divieto riguarda piazza della Repubblica, via del Santissimo Salvatore, via Mario Rapisardi, via Franco Maccagnone, piazza Alcide De Gasperi, corso Vittorio Veneto nel tratto compreso tra piazza De Gasperi e corso Umberto I, e via San Giuseppe.

Sempre dalle 16,30 alle 17,30 sarà consentita la circolazione pedonale contraria al senso di marcia in via Mario Rapisardi, via Franco Maccagnone, piazza Alcide De Gasperi e corso Vittorio Veneto, nel tratto tra piazza De Gasperi e corso Umberto I.

Auto in piazza Plebiscito

Sempre sabato 13 giugno, dalle 15 alle 19, piazza Plebiscito ospiterà il raduno automobilistico “Gruppo Passione SLK & Spider Sicilia”.

Per l’occasione il comando della Polizia Municipale ha autorizzato gli organizzatori alla sosta delle auto in piazza Plebiscito negli orari indicati.

Domenica il raduno delle moto d’epoca

Domenica 14 giugno si svolgerà la 26ª edizione del raduno moto d’epoca “Città di Mazara”, organizzato dal Lambretta Club Sicilia.

Il programma prevede l’iscrizione dei partecipanti in piazza della Repubblica, dove si terrà anche il ritrovo.

La partenza della sfilata per le vie cittadine è prevista dalle 11.

Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 120 mezzi e di oltre 200 persone.

La Polizia Municipale ha autorizzato il transito delle moto d’epoca da corso Umberto I per raggiungere piazza della Repubblica. Il passaggio dovrà avvenire a passo d’uomo e con scorta della Polizia Municipale.

Autorizzata anche la sosta in piazza della Repubblica dalle 9 fino all’avvio della sfilata.

PA-M-ARE 2026 a Tonnarella

Domenica 14 giugno, dalle 9, il lungomare Fata Morgana di Tonnarella ospiterà la terza edizione della manifestazione podistica PA-M-ARE 2026.

La partenza è prevista dal Lido Coral Bay.

L’evento è organizzato dalla Polisportiva Atletica Mazara – Nuova Gioventù, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.

Anche per il 2026 l’amministrazione comunale ha rinnovato il patrocinio e il sostegno alla manifestazione, riconoscendone il ruolo nella valorizzazione del territorio e nella promozione dell’immagine della città.

Cosa devono sapere i cittadini

La fascia più delicata per la viabilità sarà quella di sabato 13 giugno, dalle 16,30 alle 17,30, quando saranno in vigore i divieti legati alla maratona non competitiva.

Domenica mattina, invece, il centro sarà interessato dal raduno delle moto d’epoca, mentre a Tonnarella si svolgerà la manifestazione podistica PA-M-ARE 2026.



