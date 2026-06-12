A Castelluzzo torna Terr’eMare, la rassegna tra gusto e territorio

12/06/2026 09:28:00

Castelluzzo torna a raccontare il suo legame con la terra e con il mare attraverso il cibo, le tradizioni e le produzioni locali.

Dal 3 al 5 luglio 2026, Piazza Don Vito Barraco ospiterà la terza edizione di “Terr'eMare – Castelluzzo tra saperi e sapori”, la rassegna culturale ed enogastronomica organizzata dall’ASC Castelluzzo con il patrocinio del Comune di San Vito lo Capo.

Tre serate pensate per valorizzare un territorio che ha molto da dire, senza bisogno di grandi effetti speciali: bastano i suoi prodotti, i suoi paesaggi e le persone che continuano a custodirne l’identità.

Affacciata sul golfo di Màkari e circondata dagli uliveti, Castelluzzo farà da cornice a una rassegna costruita attorno ai sapori locali, alle produzioni a chilometro zero e ai saperi tramandati tra terra e mare.

La formula è quella che ha accompagnato il successo delle precedenti edizioni: un evento raccolto, a misura di comunità, lontano dai ritmi delle grandi manifestazioni e più vicino alla dimensione familiare del paese.

Al centro ci saranno il cibo, la convivialità e il rapporto con un paesaggio che entra direttamente nei piatti.

I prodotti protagonisti

Tra i protagonisti della rassegna ci saranno l’olio extravergine d’oliva degli uliveti che digradano verso il mare, i grani antichi di Sicilia, con le loro farine profumate, e le mandorle, elemento importante del paesaggio e della tradizione dolciaria locale.

Le mandorle saranno richiamate anche come ingrediente del pesto alla trapanese, uno dei simboli più riconoscibili della cucina del territorio.

Attorno a queste materie prime si svilupperanno cooking show con interpreti della cucina locale, degustazioni, momenti di approfondimento culturale, musica dal vivo e spettacoli serali.

“Terr'eMare nasce dalla volontà di promuovere Castelluzzo e le sue tradizioni, coinvolgendo le realtà associative e imprenditoriali del territorio”, dichiarano gli organizzatori dell’ASC Castelluzzo.

“Vogliamo offrire ai visitatori tre serate accoglienti, capaci di unire gusto, cultura e convivialità in un clima familiare”.

Una rassegna, dunque, che punta a mettere insieme promozione del territorio, identità locale e partecipazione della comunità.

Il programma nelle prossime settimane

L’appuntamento con “Terr'eMare – Castelluzzo tra saperi e sapori” è fissato per il 3, 4 e 5 luglio 2026 in Piazza Don Vito Barraco, a Castelluzzo.

Il programma completo, con ospiti, spettacoli e iniziative, sarà reso noto nelle prossime settimane.



