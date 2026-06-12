Controlli dei Nas nei ristoranti: sequestrati 200 chili di cibo non idoneo al consumo

12/06/2026 08:56:00

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno condotto una serie di ispezioni in diversi ristoranti di Palermo. L’attività di controllo si è concentrata soprattutto nelle zone della movida e negli esercizi legati alla somministrazione di prodotti ittici.

Criticità igienico-sanitarie diffuse

Nel corso delle verifiche sono emerse numerose non conformità. In diversi locali sono state rilevate condizioni igieniche insufficienti, oltre ad ampliamenti realizzati senza autorizzazioni. Gli ispettori hanno inoltre contestato la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentare previste dal sistema HACCP, in alcuni casi completamente assenti.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato attrezzature non registrate, come una macchina per la produzione del ghiaccio, e il malfunzionamento di alcuni abbattitori in ristoranti etnici. Riscontrate anche carenze nella tracciabilità degli alimenti, elemento fondamentale per la sicurezza della filiera.

Lavoro irregolare e controlli sul personale

Sul fronte occupazionale, gli ispettori del lavoro hanno evidenziato mancanze nella formazione obbligatoria dei dipendenti e l’assenza delle necessarie visite di sorveglianza sanitaria. In alcuni casi è stata rilevata anche l’installazione non autorizzata di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Durante i controlli sono stati individuati quattro lavoratori impiegati senza regolare contratto.

Sequestri, denunce e sanzioni

L’operazione ha portato a conseguenze rilevanti: tre titolari sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, un’attività è stata sospesa, mentre circa 200 chilogrammi di alimenti non idonei al consumo sono stati sequestrati e destinati alla distruzione.

Le sanzioni amministrative e le ammende complessive superano gli 80 mila euro.



