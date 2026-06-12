Assegnata la scorta a Tommaso Dragotto dopo il terzo attacco alla sua azienda

12/06/2026 07:11:00

La Prefettura di Palermo ha disposto una misura di tutela per l'imprenditore Tommaso Dragotto, fondatore della società di autonoleggio Sicily by Car, dopo una serie di episodi intimidatori che hanno colpito l'azienda negli ultimi mesi.

La decisione è stata assunta dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito sotto la presidenza del prefetto Massimo Mariani. A Dragotto è stata assegnata una tutela di quarto livello, che prevede un'auto di scorta con uno o due agenti incaricati della sua protezione.

L'ultimo episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì, quando un incendio ha interessato il parcheggio esterno dell'azienda a Palermo. L'intervento dei vigili del fuoco, avvenuto intorno alle 2.30, ha consentito di domare le fiamme che hanno danneggiato complessivamente undici mezzi, tra cui nove automobili e due furgoni.

Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con gli altri attacchi subiti dalla società negli ultimi mesi. A marzo era stata presa di mira la sede di via San Lorenzo, mentre a maggio un altro rogo aveva distrutto diverse vetture presso la struttura di Carini.

Nel corso delle precedenti vicende, Dragotto aveva dichiarato di non avere mai ricevuto richieste estorsive riconducibili alla criminalità organizzata. Le indagini proseguono per individuare i responsabili degli atti intimidatori che hanno colpito una delle principali realtà imprenditoriali siciliane nel settore dell'autonoleggio.



