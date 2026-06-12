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Cronaca
12/06/2026 11:33:00

A Paceco vinti 23mila euro con un terno al lotto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781257135-0-a-paceco-vinti-23mila-euro-con-un-terno-al-lotto.jpg

 Nell’ultima estrazione di giovedì 11 giugno, come riportato da Agipronews, è stata registrata una vincita da 23.750 euro a Paceco. Il premio è stato centrato in via Ugo Foscolo grazie a una combinazione di tre ambi e un terno, che ha portato una bella soddisfazione al fortunato giocatore.

 

Il concorso conferma ancora una volta la distribuzione capillare delle vincite sul territorio italiano: nell’ultimo appuntamento, infatti, il Lotto ha assegnato complessivamente 4,26 milioni di euro in premi, portando il totale da inizio 2026 a 579,8 milioni di euro.

 

Come sempre, però, è importante ricordare che il gioco deve essere affrontato con consapevolezza: il gioco può creare dipendenza patologica e può avere conseguenze negative personali, economiche e sociali. È fondamentale giocare in modo responsabile e moderato, evitando di considerarlo come una fonte di guadagno o una soluzione ai problemi finanziari.









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