A Paceco vinti 23mila euro con un terno al lotto

12/06/2026 11:33:00

Nell’ultima estrazione di giovedì 11 giugno, come riportato da Agipronews, è stata registrata una vincita da 23.750 euro a Paceco. Il premio è stato centrato in via Ugo Foscolo grazie a una combinazione di tre ambi e un terno, che ha portato una bella soddisfazione al fortunato giocatore.

Il concorso conferma ancora una volta la distribuzione capillare delle vincite sul territorio italiano: nell’ultimo appuntamento, infatti, il Lotto ha assegnato complessivamente 4,26 milioni di euro in premi, portando il totale da inizio 2026 a 579,8 milioni di euro.

Come sempre, però, è importante ricordare che il gioco deve essere affrontato con consapevolezza: il gioco può creare dipendenza patologica e può avere conseguenze negative personali, economiche e sociali. È fondamentale giocare in modo responsabile e moderato, evitando di considerarlo come una fonte di guadagno o una soluzione ai problemi finanziari.



