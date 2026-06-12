12 Giugno: Meloni contro Vannacci, Kiev colpisce in Crimea, Trump ferma gli attacchi

12/06/2026 07:06:00

E' il 12 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Meloni, nei suoi interventi a Camera e Senato in vista del Consiglio Europeo, conferma il sostegno all’Ucraina e invita i paesi dell’Ue a indicare un mediatore che tratti con Mosca, sulle tasse respinge le accuse di averle aumentate. E a Vannacci rinfaccia i voti del generale con la sinistra

• Kiev ha colpito in Crimea, dove sono stati distrutti altri impianti e stazioni di rifornimento

• Trump ha annunciato il blocco dei raid aerei sull’Iran perché, ha detto, la tregua verrà firmata in Europa nei prossimi giorni. Intanto però dalla capitale iraniana arrivano solo smentite



• L’inchiesta su un impianto-fantasma delle olimpiadi Milano-Cortina ha coinvolto Elisabetta Pellegrini, dirigente del ministro dei Trasporti e stretta collaboratrice di Salvini

• Le indagini aperte sui progetti per il Ponte dello Stretto hanno portato alle dimissioni dalla sua carica nel Csm dell’ex giudice della Corte dei Conti Tommaso Miele

• È stata condannata a 18 anni l’imprenditrice di Viareggio che aveva ucciso, investendolo con la propria auto, un uomo che l’aveva scippata della borsa

• Se l’è cavata con molta paura e pochi graffi Pier Silvio Berlusconi, che mercoledì sera è stato coinvolto in uno scontro frontale in auto mentre tornava a casa ad Arcore

• Come era stato previsto, la Bce ha alzato i tassi di 0,25 punti per contrastare l’inflazione prodotta dal blocco energetico

• Oggi SpaceX debutta in Borsa al Nasdaq per quella che di prevede sarà l’Ipo più grande di sempre. Musk punta sull’operazione per finanziare, tra l’altro, la sua avventura su Marte

• A Città del Messico si sono aperti i Mondiali di calcio: Shakira e Bocelli hanno incantato l’Azteca e la nazionale messicana ha completato la festa battendo 2-0 il Sudafrica

• Cambio della guardia alla Juventus. L’ad Comolli è stato sostituito dal suo omologo del Sassuolo Carnevali. Il Toro, intanto, è in attesa di compratori

• A Cinisello Balsamo un uomo di 47 anni ha ucciso l’anziano padre a martellate e poi gli ha dato fuoco: è stato arrestato

• Una start up tedesca invia addetti alle pulizie nelle case gratis se si da loro il permesso di filmare il lavoro con delle webcam. I video serviranno ad addestrare i robot

• Il Papa alle Canarie ha visitato alcuni luoghi dell’immigrazione e ha elogiato la dignità dei migranti

• Il ministro inglese della Difesa John Healey si è dimesso polemizzando sui fondi per le forze armate

• È nato e intende correre alle elezioni del 2027 il Partito Capibara, che vuole orari di lavoro ridottissimi, salari decenti e soprattutto servizi gratuiti

• In questi giorni è partita la raccolta di firme per una legge che cancelli il divieto di procreazione assistita per le donne single

• All’Aquila sono scomparse da giorni due sorelline di 12 e 16 anni, che abitavano in una casa-famiglia

• Una signora milanese aveva lasciato 2 milioni di euro per costruire canili pubblici ma il suo testamento è stato annullato e la somma andrà ai tre nipoti

• Un prezioso affresco è stato ritrovato nella casa di Giacomo Leopardi a Recanati

• Sono scomparsi l’attore Claudio Spadaro (71 anni), divenuto famoso in Romanzo Criminale e Sultana Razon (94), vedova dell’oncologo Umberto Veronesi



Titoli

Corriere della sera: Meloni, affondo su Vannacci

la Repubblica: Trump-Iran: «C’è l’accordo»

La Stampa: Trump ferma i raid: «Intesa conclusa»

Il Sole 24 Ore: Per i laureati più lavoro ma pagato poco / Stipendi giù del 60% rispetto all’estero

Il Messaggero: Iran Usa, Trump: c’è l’accordo

Il Giornale: Da Alfano a Vannacci / utili idioti della sinistra / Meloni: «Vota con il Pd»

Avvenire: La dignità dei migranti

Qn: Trump annulla i raid / «Accordo con l’Iran»

Il Fatto: Piove / sul Salvini

Leggo: Migranti, il Papa scuote l’Europa

Libero: Quando grillino / fa rima con cretino

La Verità: Meloni, prima sberla a Vannacci / «Qui la vera destra non sei tu...»

Il Mattino: Iran, stop ai raid: c’è l’accordo

il manifesto: Risono / Giorgia

il Quotidiano del Sud: Trump ferma gli attacchi / «Pronta l’intesa con l’Iran»

Domani: «Vannacci vota con la sinistra» / Il nemico interno spaventa Meloni



