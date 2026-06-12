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Cronaca
12/06/2026 07:06:00

12 Giugno: Meloni contro Vannacci, Kiev colpisce in Crimea, Trump ferma gli attacchi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781240946-0-12-giugno-meloni-contro-vannacci-kiev-colpisce-in-crimea-trump-ferma-gli-attacchi.jpg

E' il 12 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Meloni, nei suoi interventi a Camera e Senato in vista del Consiglio Europeo, conferma il sostegno all’Ucraina e invita i paesi dell’Ue a indicare un mediatore che tratti con Mosca, sulle tasse respinge le accuse di averle aumentate. E a Vannacci rinfaccia i voti del generale con la sinistra
• Kiev ha colpito in Crimea, dove sono stati distrutti altri impianti e stazioni di rifornimento
• Trump ha annunciato il blocco dei raid aerei sull’Iran perché, ha detto, la tregua verrà firmata in Europa nei prossimi giorni. Intanto però dalla capitale iraniana arrivano solo smentite


• L’inchiesta su un impianto-fantasma delle olimpiadi Milano-Cortina ha coinvolto Elisabetta Pellegrini, dirigente del ministro dei Trasporti e stretta collaboratrice di Salvini
• Le indagini aperte sui progetti per il Ponte dello Stretto hanno portato alle dimissioni dalla sua carica nel Csm dell’ex giudice della Corte dei Conti Tommaso Miele
• È stata condannata a 18 anni l’imprenditrice di Viareggio che aveva ucciso, investendolo con la propria auto, un uomo che l’aveva scippata della borsa
• Se l’è cavata con molta paura e pochi graffi Pier Silvio Berlusconi, che mercoledì sera è stato coinvolto in uno scontro frontale in auto mentre tornava a casa ad Arcore
• Come era stato previsto, la Bce ha alzato i tassi di 0,25 punti per contrastare l’inflazione prodotta dal blocco energetico
• Oggi SpaceX debutta in Borsa al Nasdaq per quella che di prevede sarà l’Ipo più grande di sempre. Musk punta sull’operazione per finanziare, tra l’altro, la sua avventura su Marte
• A Città del Messico si sono aperti i Mondiali di calcio: Shakira e Bocelli hanno incantato l’Azteca e la nazionale messicana ha completato la festa battendo 2-0 il Sudafrica
• Cambio della guardia alla Juventus. L’ad Comolli è stato sostituito dal suo omologo del Sassuolo Carnevali. Il Toro, intanto, è in attesa di compratori
• A Cinisello Balsamo un uomo di 47 anni ha ucciso l’anziano padre a martellate e poi gli ha dato fuoco: è stato arrestato
• Una start up tedesca invia addetti alle pulizie nelle case gratis se si da loro il permesso di filmare il lavoro con delle webcam. I video serviranno ad addestrare i robot
• Il Papa alle Canarie ha visitato alcuni luoghi dell’immigrazione e ha elogiato la dignità dei migranti
• Il ministro inglese della Difesa John Healey si è dimesso polemizzando sui fondi per le forze armate
• È nato e intende correre alle elezioni del 2027 il Partito Capibara, che vuole orari di lavoro ridottissimi, salari decenti e soprattutto servizi gratuiti
• In questi giorni è partita la raccolta di firme per una legge che cancelli il divieto di procreazione assistita per le donne single
• All’Aquila sono scomparse da giorni due sorelline di 12 e 16 anni, che abitavano in una casa-famiglia
• Una signora milanese aveva lasciato 2 milioni di euro per costruire canili pubblici ma il suo testamento è stato annullato e la somma andrà ai tre nipoti
• Un prezioso affresco è stato ritrovato nella casa di Giacomo Leopardi a Recanati
• Sono scomparsi l’attore Claudio Spadaro (71 anni), divenuto famoso in Romanzo Criminale e Sultana Razon (94), vedova dell’oncologo Umberto Veronesi

Titoli
Corriere della sera: Meloni, affondo su Vannacci
la Repubblica: Trump-Iran: «C’è l’accordo»
La Stampa: Trump ferma i raid: «Intesa conclusa»
Il Sole 24 Ore: Per i laureati più lavoro ma pagato poco / Stipendi giù del 60% rispetto all’estero
Il Messaggero: Iran Usa, Trump: c’è l’accordo
Il Giornale: Da Alfano a Vannacci / utili idioti della sinistra / Meloni: «Vota con il Pd»
Avvenire: La dignità dei migranti
Qn: Trump annulla i raid / «Accordo con l’Iran»
Il Fatto: Piove / sul Salvini
Leggo: Migranti, il Papa scuote l’Europa
Libero: Quando grillino / fa rima con cretino
La Verità: Meloni, prima sberla a Vannacci / «Qui la vera destra non sei tu...»
Il Mattino: Iran, stop ai raid: c’è l’accordo
il manifesto: Risono / Giorgia
il Quotidiano del Sud: Trump ferma gli attacchi / «Pronta l’intesa con l’Iran»
Domani: «Vannacci vota con la sinistra» / Il nemico interno spaventa Meloni









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