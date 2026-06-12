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Cultura

» Cose di musica
12/06/2026 13:19:00

Mazara, in Cattedrale il concerto “Vito: il ragazzo martire”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/mazara-in-cattedrale-il-concerto-vito-il-ragazzo-martire-450.jpg

La Cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo ospita venerdì 12 giugno, alle 21, il concerto “Vito: il ragazzo martire”, una meditazione musicale dedicata a San Vito, patrono della Città e della Diocesi.

L’appuntamento si inserisce nelle celebrazioni per la Traslazione delle Reliquie di San Vito e propone un percorso di musica e parola sulla figura del giovane martire cristiano.

Musica e letture per San Vito

L’iniziativa è organizzata dagli organisti della Cattedrale e dal parroco, don Edoardo Bonacasa.

La serata nasce come momento di riflessione spirituale. Attraverso brani musicali classici e letture dedicate, il pubblico sarà accompagnato in un itinerario che ripercorre la vicenda umana e la testimonianza di fede di San Vito.

Nel corso dell’evento sarà presentato anche l’inno a San Vito, con musica di Roberto Marrone e testo di Franco Giacomarro.

L’Ensemble Jubilate Deo

Protagonista della serata sarà l’Ensemble musicale “Jubilate Deo”.

Ne fanno parte Marcella Mazzola al pianoforte, Roberto Marrone all’organo, i violinisti Alberto Sestiere, Vita Nastasi e Luisa Caldarella, Vincenzo Toscano al violoncello. Parteciperà anche la mezzo-soprano Maria Messana.

La direzione è affidata a Franco Giacomarro.

Le letture saranno curate da Francesca Marino e Luisa Caldarella.

Un momento delle celebrazioni patronali

Il concerto vuole offrire alla comunità diocesana e cittadina un’occasione per riscoprire San Vito non solo come patrono, ma anche come giovane testimone della fede.

La sua figura, legata al coraggio, alla speranza e alla fedeltà, continua a parlare anche alle nuove generazioni.

L’ingresso è libero. L’appuntamento è per venerdì 12 giugno 2026, alle 21, nella Cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo.









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