Un difensore e un centrocampista: il Trapani annuncia altri due calciatori

12/06/2026 07:00:00

Trapani attivissimo sul mercato. La società granata annuncia un nuovo arrivo, quello del difensore Louise Sebastien Demolien, centrale che vanta oltre 180 presenze complessive.

Un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Bourdeax prima di arrivare in Italia e proseguire con il Vicenza, prima di fare il salto in prima squadra, girando in lungo e in largo per tutta l'Italia, dall'Olympia Agnolese al Prato fino alla Virtus Francavilla, al Rotonda, al Matelica, al Real Giulianova e, ancora, in Sicilia al Città di Sant'Agata, in Sardegna al Budoni e di nuovo in Sicilia con Enna prima e Acireale poi.

Nel suo palmares c'è la vittoria del campionato di serie D con il Matelica, formazione con la quale ha anche vinto la Coppa Italia di Serie D, meritandosi anche la convocazione con la Nazionale del Madagascar, con cui ha disputato diverse gare in competizioni ufficiali.

L'annuncio dell'arrivo di Demolien arriva dopo quello del centrocampista Dario Maltese, un centrocampista che nella passata stagione ha militato nel Gela, società dalla quale i granata stanno prelevando diversi calciatori.

Maltese, nato a Palermo, è un calciatore esperto della categoria, considerato che in D ha giocato con Latina, Viareggio, L’Aquila, Reggiana, Pisa, Alessandria, Giana Erminio, Audace Cerignola, Brindisi, Vigor Lamezia, Matera, Nissa e, in ultimo, Gela, vincendo due campionati con l'Audace Cerignola e il Brindisi.



