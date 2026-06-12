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Sport

» Calcio
12/06/2026 20:00:00

Iniziativa di solidarietà del Trapani Calcio per le associazioni del Terzo Settore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/iniziativa-di-solidarieta-del-trapani-calcio-per-le-associazioni-del-terzo-settore-450.jpg

Il Trapani Calcio ha avviato un’iniziativa solidale rivolta alle associazioni del Terzo Settore attive nel territorio della città di Trapani e della provincia, impegnate in attività di volontariato, assistenza e inclusione sociale.

 

Donazione di materiale sportivo e merchandising

La società granata metterà a disposizione il materiale residuo presente nel proprio magazzino, tra cui:

  • abbigliamento sportivo
  • merchandising ufficiale
  • articoli marchiati Trapani Calcio

Il materiale sarà destinato a realtà che operano a sostegno di bambini, anziani, persone con disabilità, malati, famiglie in difficoltà e migranti, oltre a tutte le categorie fragili del territorio.

 

Un progetto di inclusione e solidarietà

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare ciò che rappresenta un surplus per la società in un aiuto concreto per il territorio.

Le associazioni interessate potranno presentare la propria candidatura inviando una descrizione delle attività svolte e delle finalità di utilizzo del materiale all’indirizzo:
segreteria@fctrapani1905.net

Le richieste saranno valutate dalla società per garantire la massima utilità sociale del progetto e il coinvolgimento del maggior numero possibile di realtà locali.

 

Il messaggio del presidente Antonini

Questa iniziativa nasce da un’idea che ho fortemente voluto perché credo che il calcio abbia il dovere di restituire qualcosa alla comunità che lo sostiene e lo ama ogni giorno. Abbiamo pensato che ciò che per noi oggi rappresenta un residuo di magazzino possa invece trasformarsi in un sorriso, in un aiuto concreto o semplicemente in un gesto di vicinanza per chi vive situazioni di difficoltà. Ogni maglia, ogni tuta, ogni oggetto con i colori granata porta con sé un senso di appartenenza che desideriamo condividere con tutta la cittadinanza. Vorrei che questo fosse percepito come un abbraccio sincero del Trapani Calcio verso il proprio territorio. Al di là dei risultati sportivi, delle vittorie e delle sconfitte, ciò che conta davvero è sentirsi parte della stessa comunità. E una comunità cresce quando nessuno viene lasciato indietro“.

 

Il calcio come legame con la comunità

Il Trapani Calcio ribadisce così il proprio impegno sociale, promuovendo i valori di solidarietà, inclusione e appartenenza, con l’obiettivo di far vivere i colori granata anche al di fuori del campo da gioco come simbolo di coesione e speranza per l’intera comunità.









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