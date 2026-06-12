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Cronaca

» Ambiente
12/06/2026 10:07:00

Nasce il Parco degli Iblei, felici anche a Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/nasce-il-parco-degli-iblei-felici-anche-a-pantelleria-450.jpg

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria accoglie con grande soddisfazione la nascita del Parco Nazionale degli Iblei, che diventa ufficialmente il secondo Parco della Sicilia. Un’area di 146.735 ettari di estensione, già area protetta, che comprende tre province Siracusa, Ragusa e Catania e 27 comuni.


“La nascita del Parco Nazionale degli Iblei è una vittoria per tutta la Sicilia e il suo inestimabile patrimonio naturale. Come primo Parco Nazionale della Trinacria siamo felici di avere al nostro fianco un nuovo Parco con la nostra stessa missione: proteggere la natura e la sua biodiversità nell’ottica della conservazione e della valorizzazione dei territori. Una tutela che è anche volano per l’economia e per lo sviluppo sostenibile” ha detto Italo Cucci, Presidente del Parco Nazionale di Pantelleria. “Al Commissario, agli organi direttivi e alle comunità locali coinvolte vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio di fare presto rete per valorizzare insieme le eccellenze della nostra terra”.

 



Ambiente | 2026-06-12 10:07:00
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Nasce il Parco degli Iblei, felici anche a Pantelleria

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