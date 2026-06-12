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Economia

» Aeroporto di Trapani
12/06/2026 17:01:00

Decolla a Birgi il volo Trapani - Lampedusa. Ecco i giorni e gli orari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/decolla-a-birgi-il-volo-trapani-lampedusa-ecco-i-giorni-e-gli-orari-450.jpg

Si amplia la rete dei collegamenti dell'aeroporto di Trapani Birgi. È attivo il nuovo volo diretto Trapani-Lampedusa operato dalla compagnia aerea HelloFly, che collega la Sicilia occidentale a una delle destinazioni turistiche più amate del Mediterraneo.

 

Il servizio rappresenta una nuova opportunità sia per i residenti sia per i turisti che desiderano raggiungere rapidamente l'isola delle Pelagie, riducendo tempi di viaggio e facilitando gli spostamenti tra le due realtà.

 

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, i voli saranno operati tre volte a settimana: venerdì, domenica e lunedì.

 

Il nuovo collegamento rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita del traffico passeggeri e un progressivo ampliamento delle rotte nazionali e internazionali.

 

Per Lampedusa si tratta di un collegamento importante anche dal punto di vista turistico ed economico, capace di favorire nuovi flussi di visitatori provenienti dalla Sicilia occidentale e dai tanti passeggeri che raggiungono Trapani attraverso le numerose connessioni aeree disponibili.

 

 

 

 

 

 

 

 









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