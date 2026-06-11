Riprendono i lavori al km 6 della SP20 Trapani-Bonagia-Valderice 

11/06/2026 10:02:00

Sono iniziati oggi, giovedì 11 giugno 2026, i lavori di ripristino del manto stradale lungo la Strada Provinciale 20 Trapani-Bonagia-Valderice, nel tratto al chilometro 6 interessato nelle scorse settimane da un cedimento della carreggiata.

L'intervento era particolarmente atteso dagli automobilisti che percorrono quotidianamente l'arteria, una delle più trafficate del territorio nel periodo estivo. Durante l'esecuzione dei lavori, la viabilità sarà regolata dalla Polizia Locale per garantire la sicurezza e limitare i disagi alla circolazione.

La riapertura del cantiere arriva dopo le segnalazioni che denunciavano la pericolosità della strada, evidenziando come molti automobilisti non rispettassero il semaforo installato per regolare il senso unico alternato (potete leggere qui). Una condotta che aumentava notevolmente il rischio di incidenti in un tratto già compromesso dal cedimento della sede stradale.



