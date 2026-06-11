Marsala: si conclude la seconda edizione di "Integrazione Digitale" al quartiere Sappusi

11/06/2026 14:38:00

Si è conclusa con un bilancio positivo la seconda edizione di “Integrazione Digitale”, il progetto promosso dal Rotary Club Marsala per favorire l’accesso alle competenze informatiche tra i residenti del quartiere Sappusi, una delle zone della città maggiormente interessate dal fenomeno del divario digitale.

L’iniziativa, rivolta in particolare a giovani e cittadini che vivono situazioni di fragilità sociale, ha offerto un percorso di alfabetizzazione informatica finalizzato a fornire strumenti utili per la vita quotidiana, lo studio, il lavoro e l’utilizzo dei servizi online.

Anche quest’anno il corso è stato curato dal professor Ugo Piccione, che ha messo gratuitamente a disposizione la propria esperienza accompagnando i partecipanti nell’apprendimento delle basi dell’informatica, dall’uso del computer alla navigazione sul web fino alla gestione dei principali strumenti digitali.

Il presidente del Rotary Marsala, Antonino De Vita, ha evidenziato l’importanza del progetto come risposta concreta a una delle sfide sociali più attuali del territorio, ringraziando il docente per il contributo determinante al successo dell’iniziativa.

Sulla stessa linea il delegato del progetto, Riccardo Lembo, che ha sottolineato come il percorso formativo rappresenti una reale opportunità di inclusione per chi rischia di rimanere escluso dal mondo digitale, valorizzando la disponibilità e la capacità del professor Piccione di coinvolgere i partecipanti.

Per il Rotary Club Marsala, la conclusione di questa seconda edizione non segna la fine del percorso. L’obiettivo è infatti quello di proseguire e ampliare l’esperienza nei prossimi mesi, coinvolgendo un numero crescente di giovani e famiglie del quartiere Sappusi e rafforzando le azioni a favore dell’inclusione tecnologica e sociale.

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Donato defibrillatore in memoria del prof Salvatore Lisciotto

Un nuovo defibrillatore semiautomatico entra a far parte della rete di “Marsala Città Cardioprotetta”. Il dispositivo è stato donato da Donatella Lisciotto in ricordo del padre, il professor Salvatore Lisciotto, insegnante molto apprezzato e punto di riferimento per generazioni di studenti del territorio.

Per molti anni docente alla scuola media di San Leonardo-Cutusio, il professor Lisciotto ha lasciato un ricordo indelebile nella comunità scolastica marsalese grazie al suo impegno educativo e umano. La donazione vuole rappresentare un omaggio concreto alla sua memoria e ai valori che ha trasmesso nel corso della sua vita.

Il nuovo apparecchio salvavita sarà installato presso la Farmacia Martino, nella contrada San Leonardo. La struttura ha dato la propria disponibilità ad accogliere il defibrillatore e a garantirne la manutenzione, contribuendo così al rafforzamento della rete di sicurezza sanitaria sul territorio.

Secondo Riccardo Lembo, delegato del progetto, la posizione scelta è particolarmente importante perché consentirà di intervenire più rapidamente in caso di emergenze cardiache, offrendo una maggiore tutela sia ai residenti sia ai numerosi visitatori che frequentano la fascia costiera nord della città.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Antonio De Vita, che ha ringraziato la famiglia Lisciotto per il gesto. «Non si tratta soltanto di una donazione – ha sottolineato – ma di un autentico atto d’amore verso la città e di un tributo alla memoria di una persona che ha dedicato la propria esistenza all’educazione e al bene della collettività».

Con questa iniziativa prosegue il percorso di crescita del progetto “Marsala Città Cardioprotetta”, che punta a rendere sempre più capillare la presenza di defibrillatori sul territorio, aumentando le possibilità di intervento tempestivo nelle situazioni di emergenza.



