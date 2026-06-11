Marsala: alla Parrocchia San Francesco di Paola la presentazione del Sacro Cuore di Gesù

11/06/2026 17:46:00

Marsala venerdì 12 giugno, alle ore 21:00, presso la chiesa di San Francesco di Paola in Corso Calatafimi, la presentazione e la benedizione del restauro e della benedizione.

L’evento rappresenta un momento di grande gioia per il parroco e l’intera comunità parrocchiale, che hanno voluto condividere con le autorità e i fedeli il risultato di un importante lavoro di conservazione.

La serata vedrà la partecipazione di illustri ospiti. A presentare i dettagli dell'intervento di restauro sarà la Dott.ssa Elena Vetere, mentre a presiedere il rito della benedizione sarà Mons. Angelo Giurdanella.

Non mancherà il saluto istituzionale della Sindaca di Marsala, Andreana Patti, che porterà il benvenuto dell’amministrazione comunale in questa occasione solenne.

L'invito, esteso a tutte le famiglie e ai devoti, è a ritrovarsi per ammirare l’opera risanata, rinnovare lo spirito di comunità e partecipare insieme alla benedizione. Un appuntamento da non perdere per riscoprire un tesoro della propria fede e della storia artistica locale.







