Marsala, proclamati i 24 consiglieri comunali. Ora la partita per la presidenza

11/06/2026 07:39:00

Sono stati, ieri mattina, proclamati i 24 consiglieri comunali a Marsala. Entra in Aula l’uscente sindaco Massimo Grillo, arrivato secondo. Si compone quindi l’Aula, che dovrà adesso essere convocata intorno al 23 giugno, lì ci sarà il giuramento dei singoli consiglieri, il discorso della sindaca Patti, l’elezione del presidente del consiglio comunale.

Gli eletti

Si tratta di 9 volti nuovi, 4 già consiglieri nelle altre consiliare, 11 riconfermati.

Faranno parte della maggioranza: Linda Licari, Piero Cavasino, Mario Rodriquez per il Pd; Lillo Gesone, Angela Caradonna, Marco Bonfratello, Giovanni Maniscalco, Federica Meo per Si Muove la Città; per Compatti ci sono: Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Daniele Bertolino; per ProgettiAmo Marsala Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone. E poi ancora, per Marsala Civica-Sud chiama Nord Michele Gandolfo e Rino Passalacqua.

Consiglieri di opposizione sono per Liberi Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano e Massimo Grillo; per l’UDC Gaspare Di Girolamo, Giuseppe Ferrantelli; per Fratelli d’Italia Francesco Carini e Lele Pugliese; per Forza Italia Enzo Sturiano; per la Lega Duilio Piccione.

Entro 15 giorni il Consiglio comunale terrà la prima seduta a Palazzo VII Aprile, sarà convocata dall’uscente presidente Enzo Sturiano, presieduta dal più anziano per numero di voti ottenuti, quindi Gaspare Di Girolamo.

La partita della presidenza

E’ un quadro ancora tutto da comporre, la maggioranza ancora non si è riunita per fare il punto e per parlare della presidenza del consiglio comunale. La seconda carica della città è un ruolo molto ambito da diversi consiglieri comunali. Ruolo di equilibrio e di compostezza ha necessariamente bisogno di una figura dialogante con tutte le sensibilità politiche. La partita della presidenza e vice presidenza si incastra con quella degli assessori mancanti, tre.

Saranno scelti con molta probabilità solo successivamente alle postazioni a Sala delle Lapidi.

Ancora, dunque, alcuni passaggi si dovranno consumare prima di completare davvero la squadra dell’ amministrazione.

Opposizione qualificata

Nove i consiglieri comunali che siederanno tra i banchi dell’opposizione. Tra loro spiccano due figure che conoscono profondamente la macchina amministrativa del Comune: Enzo Sturiano e Massimo Grillo. Il primo porta con sé una lunga esperienza maturata nelle istituzioni cittadine, il secondo arriva in Consiglio dopo aver guidato l'amministrazione comunale negli ultimi anni. Entrambi hanno una conoscenza approfondita dei meccanismi burocratici e, soprattutto, dei bilanci dell'Ente, elemento che li rende interlocutori particolarmente attenti nell'attività di controllo e vigilanza sull'operato della nuova maggioranza. La loro presenza potrebbe contribuire a rendere il confronto politico più serrato sui temi amministrativi, finanziari e programmatici che accompagneranno la nuova consiliatura.



