Pallamano serie B: Marsala guarda al futuro, Petrosino si gode il "suo" Adamo

11/06/2026 16:00:00

Si è concluso il campionato nazionale di Serie B di pallamano maschile, un torneo intenso che ha visto due delle tre compagini della provincia di Trapani, Pallamano Marsala e Il Giovinetto Petrosino, lottare su palcoscenici complessi, raccogliendo verdetti differenti ma accomunate da un unico denominatore, l’eccellenza dei propri settori giovanili capaci ancora una volta di sfornare talenti e regalare enormi soddisfazioni oltre i confini regionali.

Per la Pallamano Marsala, la stagione regolare va in archivio con un quinto posto che lascia un pizzico di amaro in bocca. È stato un cammino altalenante, fortemente condizionato e penalizzato dai numerosi infortuni e dalle assenze pesanti che hanno costretto il roster a fare gli straordinari e a ridisegnare continuamente l'assetto in campo. Senza questi imprevisti, la squadra avrebbe certamente potuto lottare per ben altri traguardi. Sfumata la prima posizione – l'unica che avrebbe garantito il pass diretto per i playoff promozione – è mancata anche la seconda piazza, utile per la griglia dei ripescaggi, il Marsala chiude a testa alta un'annata difficile ma formativa. Se la prima squadra maschile mastica amaro, il settore giovanile lilibetano scrive una pagina di storia. La formazione Under 14 femminile, reduce da un campionato regionale dominato, rappresenterà la Sicilia alle Finali Nazionali di Misano, in programma dal 7 al 12 luglio. Un traguardo straordinario che conferma la Pallamano Marsala come un autentico punto di riferimento per l'intero movimento pallamanistico isolano.

Stagione speculare e complessa anche per Il Giovinetto Petrosino. Il sodalizio caro a Mister Fiorino non è riuscito a trovare la giusta quadra nel torneo di Serie B, chiudendo la stagione al quart'ultimo posto in classifica. Un piazzamento distante dagli standard a cui la società petrosilena ha abituato i propri tifosi, ma che non cancella la bontà del progetto tecnico basato, da sempre, sulla linea verde. A sollevare l'umore dell'ambiente e a far esplodere d'orgoglio la comunità di Petrosino è però una notizia che arriva direttamente dalla massima serie (A Gold). Giorgio Adamo, cresciuto proprio nel vivaio del Giovinetto, si è laureato Campione d'Italia con la maglia del Cassano Magnago. L'ala destra numero 19 è stata assoluta protagonista della cavalcata scudetto degli amaranto guidati da Coach Matteo Bellotti, collezionando presenze da titolare e gol a raffica. Un trionfo tricolore che porta la firma del talento trapanese e che certifica, ancora una volta, la qualità del lavoro svolto dal Giovinetto nel coltivare atleti di caratura nazionale.

I verdetti della Serie B maschile si chiudono qui, ma il futuro della pallamano lilibetana e petrosilena resta decisamente luminoso. Tra la spedizione nazionale delle ragazze marsalesi a Misano e lo scudetto sul petto del petrosileno Adamo, la provincia di Trapani dimostra che, anche quando i campionati senior si rivelano in salita, il talento e la programmazione giovanile rimangono di categoria superiore.



