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Cronaca

» Meteo
11/06/2026 08:36:00

Meteo Sicilia, si avvicina un weekend di gran caldo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781160005-0-meteo-sicilia-si-avvicina-un-weekend-di-gran-caldo.jpg

Giornata tipicamente estiva sulla Sicilia, con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province.

 

Nel corso del pomeriggio si farà vedere qualche nube in più, soprattutto sui rilievi del settore centro-orientale, ma senza piogge. Il vero protagonista della giornata sarà invece il vento: il Maestrale entrerà deciso, soffiando forte sul Canale di Sicilia dove il mare diventerà molto mosso entro sera.

Il vento si farà sentire un po’ ovunque, portando anche un primo calo delle temperature a partire dal settore occidentale. Nel Trapanese il clima risulterà più gradevole, mentre nelle zone interne – tra Nisseno, Piana di Catania e Siracusano – si supereranno ancora i 30 gradi. Il calo termico sarà più evidente dalla serata.

 

Venerdì e weekend: torna il caldo

Già da venerdì il tempo resterà stabile, con solo qualche annuvolamento sparso e nessuna pioggia. Le temperature si manterranno su valori estivi, ma senza eccessi.

Nel weekend l’anticiclone tornerà a rafforzarsi: sole pieno e temperature in aumento, con punte fino a 30-33 gradi soprattutto nelle zone interne. Condizioni ideali per il mare, con ventilazione in attenuazione.

 

La tendenza: prima vera ondata di caldo

La prossima settimana potrebbe segnare un cambio più deciso. L’anticiclone africano è pronto a espandersi sul Mediterraneo, portando la prima vera ondata di caldo della stagione.

Se le previsioni saranno confermate, in Sicilia si potranno raggiungere e superare i 35-36 gradi, con un clima decisamente più afoso e temperature sopra la media del periodo.



Meteo | 2026-06-11 08:36:00
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