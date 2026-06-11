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Lettere & Opinioni
11/06/2026 00:10:00

"SP 20 di Pizzolungo è sempre più pericolosa e i lavori sono fermi da giorni"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781130322-0-sp-20-di-pizzolungo-e-sempre-piu-pericolosa-e-i-lavori-sono-fermi-da-giorni.jpg

Gentile direttore di Tp24,

nel pieno della stagione estiva, con un notevole incremento del traffico veicolare, la Strada Provinciale 20 di Pizzolungo continua a essere interessata da pesanti disagi a causa del semaforo installato in seguito al noto sprofondamento di un tratto della carreggiata.

 

Da oltre una settimana il traffico è regolato da un impianto semaforico che genera lunghe attese e situazioni di potenziale pericolo. Non è raro, infatti, assistere ad automobilisti esasperati che, purtroppo, non rispettano il semaforo rosso, mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Ciò che suscita ulteriore preoccupazione è che, da diversi giorni, non si notano operai al lavoro nel cantiere interessato. Viene quindi spontaneo chiedersi quali siano le ragioni di questo apparente fermo dei lavori. Si stanno forse attendendo autorizzazioni o ulteriori verifiche tecniche?

 

Sarebbe auspicabile che il Libero Consorzio Comunale di Trapani fornisse ai cittadini spiegazioni chiare sui tempi e sulle modalità di completamento dell'intervento. Inoltre, non si può giustificare il protrarsi della situazione con la necessità di un assestamento del terreno, poiché tale processo non può certamente avvenire mantenendo l'area semplicemente delimitata e inutilizzata.

 

Si chiede pertanto alle autorità competenti di intervenire con la massima urgenza per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità e ripristinare al più presto la normale viabilità su un'arteria particolarmente importante durante il periodo estivo.

 

Vito 









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