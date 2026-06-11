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Economia
11/06/2026 16:30:00

NCC, la Camera di Commercio: "La commissione d'esame era scaduta, sarà ricostituita entro il mese"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781188306-0-ncc-la-camera-di-commercio-la-commissione-d-esame-era-scaduta-sara-ricostituita-entro-il-mese.jpg

Dopo la segnalazione di alcuni aspiranti conducenti NCC che lamentano a Tp24 un'attesa di oltre sette mesi per sostenere l'esame di abilitazione, arriva la risposta della Camera di Commercio di Trapani.

 

Il presidente della Camera di Commercio, Pino Pace, spiega che il rallentamento è legato alla scadenza della commissione esaminatrice. «L'11 dicembre scorso abbiamo riunito la commissione e smaltito tutte le domande presentate fino a quel momento», riferisce.

 

Successivamente, però, la commissione d'esame è giunta a scadenza. «La commissione è scaduta a febbraio e stiamo procedendo alla sua ricostituzione», afferma Pace.

 

Secondo quanto comunicato dalla Camera di Commercio, l'iter sarebbe ormai in fase conclusiva. «Entro il mese sarà costituita la nuova commissione d'esame», assicura il presidente.

 

Una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per i circa quaranta candidati che attendono di sostenere la prova necessaria per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. Resta adesso da capire quando verranno fissate le date degli esami e se sarà possibile recuperare rapidamente il tempo accumulato nei mesi scorsi.

 

In attesa della ricostituzione della commissione, i candidati continuano a chiedere tempi certi, sottolineando come il ritardo stia incidendo sulle loro possibilità occupazionali in un settore che, soprattutto durante la stagione turistica, registra una crescente domanda di personale qualificato.









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