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» Dalla Regione
11/06/2026 16:35:00

Spiagge libere più attrezzate: dalla Regione 5 milioni per 81 Comuni siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/spiagge-libere-piu-attrezzate-dalla-regione-5-milioni-per-81-comuni-siciliani-450.jpg

La Regione Siciliana destina 5 milioni di euro ai Comuni costieri per migliorare la fruizione delle spiagge libere. Sono 81 gli enti locali beneficiari del finanziamento previsto dal decreto dell’assessorato Territorio e Ambiente, finalizzato a interventi di riqualificazione, valorizzazione e potenziamento dei servizi lungo i litorali dell’Isola.

 

Spiagge più accessibili, pulite e sostenibili

Gli interventi finanziati mirano a rendere le spiagge pubbliche più sicure, accoglienti e sostenibili. I progetti prevedono la realizzazione di passerelle per l’accesso al mare, torrette di avvistamento per i bagnini, aree gioco per bambini, spazi dedicati agli animali domestici, docce e servizi igienici a basso impatto ambientale, con l’utilizzo di materiali ecosostenibili.

Le parole dell’assessore Savarino

«Per la prima volta, con il governo Schifani, la Regione investe sulla qualità delle spiagge e dei servizi», ha dichiarato l’assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino. «La risposta dei Comuni dimostra che abbiamo intercettato un’esigenza concreta. Le amministrazioni locali avranno ora le risorse per migliorare la qualità dei servizi per i bagnanti e valorizzare le potenzialità dei territori».

Un sostegno ai territori e al turismo

Secondo l’assessore, si tratta di un risultato significativo che punta a rafforzare l’attrattività delle coste siciliane. Gli interventi consentiranno ai Comuni di elevare gli standard delle spiagge libere, migliorando l’accoglienza per cittadini e turisti e contribuendo alla competitività dei territori nel settore balneare.

Verso una nuova stagione per le spiagge siciliane

Il programma regionale rappresenta un passo importante nella strategia di valorizzazione del patrimonio costiero. L’obiettivo è quello di rendere le spiagge siciliane sempre più accessibili, sicure e fruibili, rafforzando al tempo stesso la qualità dell’offerta turistica dell’Isola.









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