Petrosino, riavviata in anticipo l'erogazione dell'acqua

11/06/2026 21:18:00

Buone notizie per i cittadini di Petrosino: l’erogazione dell’acqua è stata riavviata con alcune ore di anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale, spiegando che il sistema idrico sta progressivamente tornando in pressione dopo gli interventi effettuati sulla rete.

Lo comunica il sindaco Anastasi sul suo profilo Facebook:" l’erogazione dell’acqua nel territorio comunale è stata riavviata con alcune ore di anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti, a seguito degli interventi sulla rete idrica.

Il sistema sta ora progressivamente tornando in pressione e sarà necessario attendere ancora qualche ora per consentire il completo ripristino del servizio. Già nella serata di oggi l’acqua dovrebbe tornare regolarmente nella quasi totalità del territorio comunale, mentre dalle prime ore di domani mattina tutte le utenze dovrebbero essere nuovamente servite".

Nel frattempo resterà attivo il servizio di autobotti per far fronte a eventuali criticità puntuali che potrebbero verificarsi durante la fase di normalizzazione della distribuzione.

Il sindaco ha inoltre ringraziato Acquedotti Siciliani per la rapidità e la professionalità nell’esecuzione dei lavori e l’Ufficio Tecnico comunale per la gestione dell’emergenza e il coordinamento delle operazioni. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione fino al completo ritorno alla normalità del servizio idrico.



