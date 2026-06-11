Gibellina: Roberta Bongiorno è la presidente del Consiglio comunale

11/06/2026 10:22:00

Pagina storica per la politica cittadina di Gibellina. A guidare il Consiglio comunale sarà infatti Roberta Bongiorno, prima donna a ricoprire questo incarico istituzionale nella storia del Comune.

L'elezione è arrivata durante la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, convocata dopo le recenti amministrative che hanno portato all'elezione del sindaco Salvatore Sutera. Bongiorno, espressione della maggioranza, è stata scelta alla presidenza dell'aula ottenendo il consenso dei consiglieri.

Nel suo intervento dopo l'elezione, la neo presidente ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando il valore simbolico e istituzionale di questo traguardo. Ha inoltre ribadito l'impegno a svolgere il ruolo con equilibrio, garantendo ascolto e collaborazione tra tutte le componenti del Consiglio.

Professionista nel settore sanitario, Bongiorno ha alle spalle diverse esperienze amministrative e politiche maturate negli anni in ambito locale. La sua nomina rappresenta un segnale di rinnovamento e una tappa significativa nel percorso verso una maggiore presenza femminile nei ruoli di vertice delle istituzioni cittadine.

Durante la stessa seduta sono stati definiti anche gli altri incarichi previsti dall'organizzazione dell'assemblea consiliare, avviando ufficialmente la nuova legislatura che affiancherà l'azione amministrativa del sindaco Sutera nei prossimi anni.



