Favignana, dopo decenni di attesa al via i lavori di messa in sicurezza del porto 

11/06/2026 09:10:00

Dopo anni di attese, rinvii e iter amministrativi complessi, sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del porto di Favignana. Un intervento atteso da tempo che, secondo il gruppo di maggioranza dell'amministrazione comunale, rappresenta una svolta per il futuro dell'isola e della sua economia.

L'avvio del cantiere segna il passaggio dalla fase progettuale alla realizzazione concreta di un'opera considerata strategica per l'intero arcipelago delle Isole Egadi. «Una giornata storica per la nostra isola», sottolineano i rappresentanti della maggioranza, evidenziando come l'intervento sia il risultato di un lungo lavoro di programmazione, ricerca delle risorse e ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Il progetto prevede una serie di opere destinate a migliorare la funzionalità e la sicurezza dello scalo portuale. Tra gli interventi programmati figurano il dragaggio dei fondali, la realizzazione di nuovi pontili, il rifacimento delle banchine e la riqualificazione delle aree del lungomare, compreso il parcheggio e la zona della Praia.

Secondo l'amministrazione, il nuovo porto consentirà di ridurre i disagi durante la stagione invernale, aumentare i livelli di sicurezza nei mesi estivi e rendere Favignana più competitiva all'interno del sistema portuale siciliano. Lo scalo rappresenta infatti il principale punto di accesso all'isola e un'infrastruttura essenziale per residenti, turisti, pescatori e operatori economici.

La maggioranza ha espresso soddisfazione per l'avvio dei lavori, ringraziando l'Ufficio tecnico comunale, la Regione Siciliana, la Capitaneria di Porto, il Genio Civile e tutte le amministrazioni che negli anni hanno contribuito all'avanzamento dell'opera. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai cittadini e alle categorie produttive che hanno atteso a lungo la realizzazione del progetto.

Parole di apprezzamento sono state dedicate inoltre all'assessore Ceraulo, indicato come una figura determinante nel percorso che ha portato all'apertura del cantiere, e al sindaco Giuseppe Pagoto, che avrebbe perseguito l'obiettivo della riqualificazione del porto fin dal suo primo mandato amministrativo.

L'amministrazione comunale ha infine assicurato che seguirà con attenzione il cronoprogramma dei lavori, con l'obiettivo di limitare i disagi e informare costantemente la comunità sugli sviluppi del progetto. Un'opera che punta a rafforzare il ruolo del porto come motore economico e infrastrutturale dell'isola.



