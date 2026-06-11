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» Dai Comuni
11/06/2026 16:32:00

Calatafimi Segesta ringrazia Alcamo per il supporto della Municipale alla festa del SS. Crocifisso

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Un gesto di riconoscenza istituzionale che rafforza la collaborazione tra enti locali. Ieri mattina, al Palazzo di Città di Alcamo, il vicesindaco Alberto Donato e l'assessore alla Viabilità e Territorio Vito Lombardo, insieme al vice comandante della Polizia Municipale Giuseppe Fazio, hanno accolto il sindaco Francesco Gruppuso e il comandante della Polizia Municipale Michele Speciale del Comune di Calatafimi Segesta.

 

L'incontro è stato occasione per esprimere ufficialmente il ringraziamento dell'amministrazione di Calatafimi Segesta agli agenti della Polizia Municipale di Alcamo che hanno prestato servizio nei giorni 1 e 2 maggio 2026 durante i solenni festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, una delle celebrazioni religiose più sentite dalla comunità calatafimese.

 

Attraverso una pergamena consegnata al Comune di Alcamo, l'amministrazione guidata dal sindaco Gruppuso ha voluto sottolineare «il professionale servizio reso» dagli operatori Gaetano Lombardo, Leonardo Corrao, Antonella Pirrone e Giuseppa Cicio. Nel testo del riconoscimento viene evidenziato come «la competenza e la vicinanza dimostrate confermano il valore del Corpo come punto di riferimento fondamentale per la comunità».

 

La cerimonia ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dei rapporti di collaborazione tra amministrazioni vicine, mettendo in luce l'importanza della cooperazione istituzionale e del reciproco supporto nella gestione di eventi che coinvolgono il territorio. Un esempio concreto di sinergia tra comuni che contribuisce alla crescita e alla sicurezza delle comunità locali.

 









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