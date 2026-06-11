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» Dai Comuni
11/06/2026 22:00:00

Alcamo: iniziano i festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli 

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Dal 12 al 21 giugno 2026 la città di Alcamo si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli, Patrona della città, in occasione del 479° anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine. Un appuntamento che rappresenta il cuore dell’identità religiosa e culturale della comunità alcamesi, rinnovando ogni anno un forte senso di appartenenza e devozione.

 

La festa come identità e tradizione

La celebrazione della Patrona è considerata la più alta espressione della vita spirituale cittadina. Attraverso riti, tradizioni e partecipazione collettiva, istituzioni e cittadini rinnovano un legame profondo con la propria storia e con il territorio. La devozione a Maria SS. dei Miracoli continua a rappresentare un punto fermo della fede locale, a cui vengono affidate speranze, difficoltà e quotidianità della comunità.

Il Sindaco Domenico Surdi ha sottolineato come la festa sia un’occasione per ritrovarsi e vivere la città in armonia, valorizzando al contempo le energie culturali e creative del territorio. Il programma, infatti, animerà il centro storico e i luoghi simbolici della fede e della cultura, con luminarie, eventi e uno spettacolo di fontane d’acqua e fuoco al Castello dei Conti di Modica.

 

Un programma ricco tra cultura, musica e tradizione

Come spiegato dall’Assessore agli eventi Gaspare Benenati, il calendario prenderà il via venerdì 12 giugno per concludersi domenica 21 giugno con la tradizionale processione della Sacra Statua di Maria SS. dei Miracoli.

Tra gli appuntamenti principali: iniziative culturali, musicali e sportive; una mattinata interamente dedicata ai bambini (domenica 14); la cena multietnica; il concorso “Castellana di Alcamo” (prima edizione, venerdì 19); spettacoli dell’Opera dei Pupi (13 e 18 giugno al Castello); esibizioni corali: il coro Mater Dei (18 giugno in Chiesa Madre) e Jacopone da Todi (19 giugno alla Chiesa del Soccorso). Il 20 giugno, dopo la tradizionale “Calata” al Santuario delle autorità, è previsto il concerto in Piazza della Repubblica con il rapper Clementino, mentre la chiusura dei festeggiamenti sarà affidata ai fuochi d’artificio a Piazza Bagolino nella notte del 21 giugno.

 

Fede, cultura e innovazione

La festa di Maria SS. dei Miracoli si conferma un evento capace di unire tradizione religiosa, patrimonio storico-artistico e nuove forme di intrattenimento. Un equilibrio tra passato e presente che continua a rafforzare l’identità culturale di Alcamo, trasformando il centro storico in un grande spazio di partecipazione collettiva e spiritualità condivisa.









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