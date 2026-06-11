Pantelleria: il ricordo dell'11 giugno 1943 e l'Operazione "Cavatappi"

11/06/2026 22:30:00

L’11 giugno 1943 rappresenta una data decisiva nella storia della Seconda guerra mondiale per Pantelleria, primo territorio europeo liberato dal nazifascismo. L’isola, dopo settimane di bombardamenti intensi, si arrese alle Forze Alleate nell’ambito dell’Operazione “Corkscrew” (“Cavatappi”), che segnò lo sbarco anglo-americano e la fine della resistenza militare locale.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Pantelleria News, l’operazione ebbe inizio con una lunga fase di bombardamenti avviata l’8 maggio 1943, culminata in una crescente pressione militare e psicologica sulla guarnigione italiana e sulla popolazione civile. Nei giorni immediatamente precedenti alla resa, gli Alleati lanciarono anche volantini con un ultimatum firmato dal generale Carl Spaatz, invitando alla resa per evitare ulteriori perdite.

Il 10 giugno la situazione sull’isola divenne critica: mancavano acqua e rifornimenti, mentre gli attacchi aerei si intensificavano. Il giorno successivo, l’11 giugno, alle ore 9:30, l’ammiraglio Gino Pavesi ordinò la resa, facendo issare la bandiera bianca sul monte Sant’Elmo. Poco dopo, le truppe alleate iniziarono lo sbarco e presero progressivamente il controllo dell’isola.

Il bilancio umano fu pesante: tra militari e civili si contarono complessivamente 62 morti e 156 feriti, in un contesto di devastazione materiale e crisi umanitaria. Solo nelle ultime fasi dei bombardamenti si registrarono circa 58 morti e 150 feriti tra i militari, oltre a vittime civili.

La firma ufficiale della resa avvenne nel pomeriggio dell’11 giugno, sancendo la fine delle operazioni militari sull’isola. Da Pantelleria, secondo la ricostruzione storica, iniziò simbolicamente il percorso di liberazione dell’Italia che si sarebbe concluso due anni dopo, il 25 aprile 1945.

Come ricorda la stessa fonte, la caduta dell’isola fu il risultato di una combinazione di bombardamenti prolungati, isolamento logistico e progressivo esaurimento delle risorse, in particolare dell’acqua, elemento cruciale per la sopravvivenza della popolazione e della guarnigione militare.

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11 giugno '43: il Parco Nazionale avvia una collaborazione con il Colonnello Marco Belogi

In occasione dell’anniversario dell’Operazione Corkscrew (nota anche come Operazione “Cavatappi”), il Parco Nazionale di Pantelleria ha promosso un momento di riflessione storica dedicato a una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale che hanno coinvolto l’isola.

La ricorrenza dell’11 giugno 1943 segna infatti la resa della piazzaforte militare di Pantelleria dopo settimane di intensi bombardamenti alleati, evento che precedette di circa un mese lo sbarco in Sicilia e che rese l’isola il primo territorio italiano occupato dalle Forze Alleate nel contesto della campagna del Mediterraneo.

Durante la commemorazione, l’Ente Parco ha annunciato l’avvio di una collaborazione culturale con il Colonnello Marco Belogi, capo Ufficio Operazioni Geospaziali dell’Istituto Geografico Militare e autore del volume “Pantelleria D-Day nel Mediterraneo” (2002).

Belogi, tornato sull’isola dopo vent’anni, ha visitato la sede del Parco Nazionale di Pantelleria avviando le basi per un aggiornamento della sua opera editoriale. Il nuovo progetto sarà arricchito con ulteriori dati storici, materiali fotografici e approfondimenti relativi ai giorni precedenti la resa del 1943, con particolare attenzione al ruolo strategico dell’isola nel contesto bellico.

Nel suo intervento commemorativo, Belogi ha ricordato la portata storica dell’Operazione Operation Corkscrew (Operazione Cavatappi), sottolineando come oltre 6.000 tonnellate di esplosivo furono sganciate sull’isola nel corso dei bombardamenti che precedettero la capitolazione.

Nonostante la durezza dell’assedio, la popolazione e la guarnigione militare trovarono riparo nelle gallerie sotterranee dell’isola, limitando il numero delle vittime e preservando parte della comunità locale in uno dei momenti più critici della sua storia contemporanea.



