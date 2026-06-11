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Cultura
11/06/2026 11:13:00

Mario Foderà presenta «La mantenuta» a Belicittà di Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781169279-0-mario-fodera-presenta-la-mantenuta-a-belicitta-di-castelvetrano.jpg

Sabato 20 giugno, alle 18, il Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano ospita il quarto e ultimo incontro prima della pausa estiva della rassegna letteraria «Al centro della Parola», arrivata alla seconda edizione su determinazione del direttore Sandro Petretto. L'appuntamento si terrà nello spazio allestito al piano terra.

Il libro

Protagonista della serata è Mario Foderà, che presenta «La mantenuta» (Libridine), romanzo storico ambientato a Mazara del Vallo. Al centro la vicenda di una ragazza di appena quindici anni, rapita dal signore del paese. La storia procede tra fatti e situazioni che trasformano il capriccio del maturo barone in un sentimento per la giovane, che riuscirà a conquistarne il cuore.

Chi è l'autore

Foderà è stato dirigente della CGIL. Dopo un periodo a Trapani è tornato a Mazara come segretario della Camera del Lavoro, che ha diretto per diversi anni.

Con il suo primo romanzo, «Io marinaro» (LiberEtà), è stato finalista al premio letterario LiberEtà. Lo stesso testo ha ispirato il cortometraggio «Sidera», premiato al 75° Festival Internazionale del Cinema di Venezia, e i video «La leggenda del migrante – tradizione orale» e «U mari», realizzati da un gruppo di donne detenute nel carcere femminile di Rebibbia, a Roma.

Il dialogo

A dialogare con l'autore sarà la giornalista Jana Cardinale. L'incontro si realizza in collaborazione con la Libreria «Il Giardino Segreto».

Info

Sabato 20 giugno, ore 18 – Centro Commerciale Belicittà, piano terra, Castelvetrano. Ingresso libero. Rassegna «Al centro della Parola», seconda edizione, in collaborazione con la Libreria «Il Giardino Segreto».









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