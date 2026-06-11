Il 20 giugno il Premio Internazionale Mozia 2026: ecco chi sono gli undici premiati

11/06/2026 20:10:00

L’isola di Mozia si prepara ad accogliere la terza edizione del Premio Internazionale Mozia, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell’estate siciliana. La cerimonia si svolgerà il prossimo 20 giugno alle ore 18, nello straordinario scenario archeologico dell’antica colonia fenicia, con l’obiettivo di valorizzare personalità che si sono distinte nei campi della cultura, della scienza, dell’informazione, dello sport e delle istituzioni, e al tempo stesso sostenere il percorso che punta al riconoscimento UNESCO di Mozia e della Laguna dello Stagnone.

L’elenco dei premiati è stato ufficializzato dal presidente del Comitato Scientifico, Gianni Letta, al termine della riunione svoltasi a Roma. La manifestazione sarà trasmessa anche quest’anno dalla Rai e sarà disponibile su RaiPlay, dopo il successo dell’edizione 2025 che aveva registrato ottimi ascolti in seconda serata su Rai 3, ottenendo persino una citazione nella trasmissione satirica Blob.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Strada del Vino Marsala, presieduta dal notaio Salvatore Lombardo, dal periodico "Il Vomere", diretto da Rosa Rubino, e dalla Fondazione Whitaker, guidata dall’archeologo Paolo Matthiae. A condurre la serata saranno ancora una volta Incoronata Boccia e Rosa Rubino.

Un premio che guarda all’UNESCO

Il Premio Internazionale Mozia nasce con una duplice finalità. Da una parte intende rendere omaggio a figure che hanno dato lustro all’Italia attraverso il proprio lavoro; dall’altra vuole mantenere alta l’attenzione istituzionale e culturale sulla candidatura di Mozia e della Laguna dello Stagnone a Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La candidatura è già inserita nella Tentative List dell’UNESCO e gli organizzatori puntano a rafforzare il sostegno nazionale e internazionale verso un territorio che racchiude un patrimonio archeologico, naturalistico e paesaggistico unico nel Mediterraneo.

Ai premiati sarà consegnata una statuetta raffigurante il celebre Giovinetto di Mozia, capolavoro dell’arte greca custodito nel museo dell’isola e simbolo identitario del territorio marsalese.

Gli undici protagonisti del 2026

L’edizione 2026 premierà undici personalità provenienti da ambiti molto diversi tra loro.

Annalena Benini

Giornalista, scrittrice e direttrice del prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino, è una delle firme più autorevoli del giornalismo culturale italiano. Con i suoi libri e i suoi interventi pubblici contribuisce da anni al dibattito nazionale sui temi della letteratura e della società.

Aldo Cazzullo

Editorialista del Corriere della Sera, scrittore e saggista, Aldo Cazzullo è tra i più apprezzati divulgatori della storia italiana contemporanea. I suoi libri dedicati all’identità nazionale hanno ottenuto grande successo di pubblico e critica.

Eleonora Daniele

Volto noto della televisione italiana, Eleonora Daniele è impegnata da anni nel racconto di storie sociali e umane attraverso programmi che affrontano temi delicati e di forte impatto civile.

Arianna Fontana

Arianna Fontana rappresenta una delle più grandi atlete della storia dello sport italiano. Pluricampionessa olimpica e mondiale nello short track, è l’azzurra più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali.

Claudio Gioè

Attore siciliano tra i più apprezzati della sua generazione, Claudio Gioè ha interpretato ruoli di primo piano nel cinema, nel teatro e nelle fiction televisive di maggiore successo degli ultimi anni.

Barbara Jatta

Storica dell’arte e direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta guida una delle istituzioni culturali più importanti e visitate del mondo, custodendo un patrimonio artistico di valore universale.

Domenica Lorusso

Oncologa e ricercatrice di fama internazionale, Domenica Lorusso è considerata una delle principali esperte nel campo della ginecologia oncologica e dello sviluppo di terapie innovative contro i tumori femminili.

Marco Morricone

Figlio del grande compositore Ennio Morricone, è autore del volume dedicato alla figura del padre "Ennio Morricone. Il genio, l'uomo, il padre". Imprenditore e promotore culturale, ha seguito per anni l’attività artistica del maestro ed è presidente della onlus Armonica.

Antonio Preziosi

Direttore del TG2, Antonio Preziosi è una delle figure più rappresentative del giornalismo radiotelevisivo italiano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità all’interno della Rai.

Sara Vinci

Ufficiale della Marina Militare, Sara Vinci è l’attuale comandante della fregata Alpino. La sua carriera rappresenta un esempio di leadership femminile nelle Forze Armate italiane.

Cardinale Mario Zenari

Mario Zenari è una delle figure più autorevoli della diplomazia vaticana. Da anni opera come Nunzio Apostolico in Siria, distinguendosi per il costante impegno a favore della pace, del dialogo tra i popoli e dell’assistenza alle popolazioni colpite dalla guerra.

Ambasciatori di Mozia nel mondo

Una particolarità del premio è che tutti i vincitori e i componenti del Comitato Scientifico diventano ufficialmente “Ambasciatori di Mozia, delle Saline e della Laguna dello Stagnone”, contribuendo alla promozione internazionale del territorio marsalese e del suo patrimonio storico e ambientale.

Un albo d’oro sempre più prestigioso

Nelle prime due edizioni il Premio Mozia ha già celebrato numerose personalità di rilievo nazionale e internazionale. Tra queste il giornalista Bruno Vespa, l’attore Alessio Boni, il teologo Paolo Benanti, la giornalista Stefania Battistini, lo scrittore Maurizio De Giovanni e i stilisti Dolce & Gabbana.

Con la terza edizione il Premio Internazionale Mozia conferma così la propria vocazione a mettere in dialogo eccellenza, cultura e promozione del territorio, trasformando l’antica isola fenicia in una vetrina nazionale dedicata ai protagonisti della vita culturale e civile italiana.



