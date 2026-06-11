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Cronaca
11/06/2026 10:35:00

Operaio travolto da una betoniera in cantiere: è grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/operaio-travolto-da-una-betoniera-in-cantiere-e-grave-450.jpg

Grave incidente sul lavoro questa mattina nelle campagne di Comitini, nell'Agrigentino. Un operaio di 53 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da una betoniera mentre era impegnato in alcuni lavori all'interno di un cantiere situato in contrada Balata, area rurale al confine con il territorio di Grotte.

 

L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato il ferito, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso partito da Caltanissetta. Considerata la gravità delle lesioni riportate, l'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

 

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori stanno verificando le cause dell'incidente e l'eventuale presenza di responsabilità legate alle condizioni di sicurezza del cantiere.

Secondo le prime informazioni raccolte, il lavoratore risiederebbe in Francia e avrebbe un domicilio ad Aragona. Al momento dell'incidente stava operando in un immobile appartenente a un cittadino di Grotte. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e accertare ogni aspetto dell'episodio.

 









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