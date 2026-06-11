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Cronaca
11/06/2026 13:17:00

Mazara: ruba alcolici in un supermercato e viene arrestato dai carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/mazara-ruba-alcolici-in-un-supermercato-e-viene-arrestato-dai-carabinieri-450.jpg

Un uomo di 54 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Mazara, sorpreso dopo aver rubato diverse bottiglie di alcolici all’interno di un supermercato della città.

 

 L’uomo è stato bloccato all’uscita dell’attività commerciale mentre tentava di allontanarsi con uno zaino contenente merce per un valore superiore a 100 euro.

Le successive verifiche hanno permesso di accertare che avrebbe messo in atto la stessa condotta già in almeno altre quattro occasioni nello stesso punto vendita, come emerso dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

 

Dopo l’arresto e la successiva udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.









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