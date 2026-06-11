“Io tendo spesso a scordarmi le cose” il nuovo singolo di Warco 

11/06/2026 09:00:00

Una satira sociale contemporanea dal sapore vintage, ironica e feroce nella sua attualità. Con “Io tendo spesso a scordarmi le cose”, uscito il 5 giugno, WARCO firma un brano popolato da immagini assurde, surreali e volutamente esasperate, attraverso cui racconta lo smarrimento del presente, la fragilità della memoria collettiva, il consumismo digitale e l’alienazione che permea l’era dei social.

Una nuova tappa nel percorso dell’artista siciliano, finalista dell’ultima edizione del contest “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia”, che alle atmosfere oniriche dei precedenti brani “Ciauro” e “Alberi” affianca qui ironia e disincanto, dando vita a una fotografia lucida del presente: un tempo scandito dagli standard imposti dai social e proiettato verso un futuro in cui il valore dell’unicità rischia progressivamente di dissolversi.

Link: https://open.spotify.com/intl-it/track/0NeG26k0d3erKQz82Zpa1z?si=5d8d04fad4c642d3

Anche sul piano sonoro emergono nuove direzioni: la produzione LoFi Rock di Fabio Genco si arricchisce di elementi minimali, sonorità più grezze e sfacciate, e improvvisi sbalzi dinamici che accompagnano e amplificano i diversi momenti del brano. Una spensierata linea di basso apre con nonchalance uno scenario cinico e paradossale, in cui i precari equilibri dell’esistenza vengono travolti da un’impetuosa ondata tecnologica, che mescola continuamente realtà e finzione. I colpi di una batteria vagamente punk scandiscono una quotidianità frenetica, mentre i social si trasformano in scudi dietro cui ripararsi, deviando la luce del giudizio e permettendoci di apparire esattamente come desideriamo essere percepiti. Le chitarre distorte restituiscono il rumore del mondo esterno, ricordandoci quanto sia più facile dimenticare che ritrovare se stessi, omologarsi che costruire una propria identità.

WARCO è il progetto musicale di Marco Bilardello, artista siciliano che intreccia scrittura cantautorale, visioni psichedeliche e sensibilità pop. Dopo gli studi in conservatorio e anni di insegnamento nell’entroterra agrigentino, nel 2021 pubblica i primi singoli prodotti con Fabio Genco, avviando parallelamente l’attività live tra Sicilia e Roma, e aprendo i concerti di Carmelo Pipitone, Ditonellapiaga e Alessio Bondì. Nel 2025 esce il primo EP “Biesina”, accolto positivamente dalla critica e seguito dalla selezione a 1M Next 2025; nel 2026 si esibisce a PunkRemo e all’Auditorium Rai Sicilia. Il 5 giugno pubblica “Io tendo spesso a scordarmi le cose”, il suo nuovo singolo.

CREDITI DEL SINGOLO

Testo: Marco Bilardello

Musica: Marco Bilardello, Fabio Genco

Produzione e arrangiamento: Fabio Genco

Voce: Marco Bilardello

Chitarre: Fabio Genco

Synth: Fabio Genco

Sampling: Fabio Genco



