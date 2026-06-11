Sappusi, il maltempo distrugge le canoe della colonia estiva. Appello ai marsalesi

11/06/2026 14:54:00

Erano pronti a ripartire con la colonia estiva, dopo un anno trascorso tra doposcuola, attività educative, giochi e momenti di crescita condivisi con i bambini del quartiere Sappusi. Ma a pochi giorni dall'inizio delle attività è arrivata una brutta sorpresa: molte delle canoe utilizzate dai volontari sono state gravemente danneggiate e non potranno più essere utilizzate.

A lanciare l'appello sono i volontari dell'associazione Archè Onlus, insieme ad Amici del Terzo Mondo Marsala, Libera Marsala "Vito Pipitone" e a tutti gli animatori di "Sappusilandia".

«Per noi non sono semplici attrezzature - spiegano - ma strumenti che permettono ai bambini di vivere il mare, imparare il rispetto della natura, fare squadra e costruire ricordi che porteranno con sé per tutta la vita».

Secondo quanto racconta Salvatore Inguì, le canoe erano custodite presso il maneggio di Villa Genna, grazie alla disponibilità di Tommaso Favata. I danni sarebbero stati provocati dal forte maltempo dei giorni scorsi e dal passaggio dell'uragano Harry, che avrebbe reso inutilizzabile circa la metà delle imbarcazioni.

Una perdita pesante per un progetto che da anni rappresenta un punto di riferimento per tanti bambini e famiglie del quartiere.

Per questo i volontari chiedono l'aiuto della comunità. L'appello è rivolto a chi possiede canoe inutilizzate, magari dimenticate in un garage o in un cortile, e può prestarle, cederle a un prezzo simbolico o donarle all'associazione.

«I nostri bambini aspettano l'estate da mesi - spiegano - e meritano di continuare a sorridere, giocare, imparare e sentirsi parte di qualcosa di bello».

Anche una semplice condivisione dell'appello sui social può fare la differenza. L'obiettivo è trovare in tempi brevi nuove canoe per consentire lo svolgimento delle attività estive e non privare decine di bambini di un'esperienza educativa che ogni anno unisce sport, mare, inclusione e socialità.

«Continuiamo a credere che una comunità unita possa trasformare una difficoltà in un'opportunità di solidarietà», dicono i volontari. Un invito che Marsala è chiamata a raccogliere. Perché, quando si parla di bambini, ogni aiuto conta davvero.



