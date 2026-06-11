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Cittadinanza
11/06/2026 17:17:00

Marsala: il solarium dello Stagnone: divelto, sporco e pericoloso per i bagnanti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781191035-0-marsala-il-solarium-dello-stagnone-divelto-sporco-e-pericoloso-per-i-bagnanti.jpg

Il solarium dello Stagnone di Marsala si presenta in condizioni di forte degrado e pericoloso proprio a ridosso dell’avvio della stagione balneare.

Dalle immagini che potete vedere allegate a questo articolo appare privo di manutenzione, sporco, con le strutture danneggiate e la mancanza della scala di accesso al mare, elemento essenziale per la fruizione in sicurezza.

 

Danni dopo l’inverno e manutenzione insufficiente

Le mareggiate invernali lo hanno ridotto in queste condizioni fragili. La struttura del solarium risulterebbe è divelta in più punti e non adeguatamente ripristinata dopo i danni subiti nei mesi scorsi.

Va ricordato che negli anni passati erano stati eseguiti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione, rimasti però evidentemente insufficienti a fronte della violenza delle intemperie stagionali e dell’assenza di una manutenzione continuativa.

 

Rischi per la sicurezza dei bagnanti e delle famiglie

Con l’arrivo dell’estate, cresce la preoccupazione per la sicurezza dei frequentatori dell’area, in particolare famiglie e bambini che abitualmente scelgono lo Stagnone per la balneazione. La presenza di elementi rotti e l’assenza di adeguati dispositivi di accesso al mare rendono il solarium non solo poco fruibile, ma potenzialmente pericoloso.

 

Appello alla manutenzione urgente

In vista della piena stagione estiva, i cittadini auspicano  in una verifica urgente della struttura e un piano di manutenzione straordinaria che possa restituire piena fruibilità a una delle aree più frequentate del litorale marsalese.









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