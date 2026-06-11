Conservatorio Scontrino, Paolo Morana eletto direttore

11/06/2026 10:37:00

Il Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani cambia guida. Il professor Paolo Morana è stato eletto nuovo direttore dell'istituto per il triennio 2026-2029, raccogliendo il testimone della professoressa Elisa Cordova al termine di un mandato durato sei anni.

L'elezione segna un passaggio all'insegna della continuità per una delle più importanti istituzioni culturali della Sicilia occidentale. Morana, infatti, è una figura storica dello "Scontrino": docente di sassofono dal 1993, negli anni ha ricoperto ruoli centrali nella vita accademica dell'istituto, tra cui quelli di vicedirettore e consigliere accademico. Fino a oggi risultava ufficialmente vice direttore del Conservatorio, incarico che gli ha consentito di seguire da vicino la gestione e lo sviluppo dell'ente.

La sua elezione arriva in una fase particolarmente significativa per il Conservatorio trapanese, che negli ultimi anni, sotto la direzione di Elisa Cordova, ha rafforzato la propria presenza nel panorama dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ampliando le attività didattiche, concertistiche e di produzione culturale.

"Lascio la Direzione del Conservatorio dopo sei anni di intenso e appassionato lavoro", ha dichiarato Cordova, "Al professor Morana, stimato collega con cui ho condiviso tappe fondamentali di questo percorso, vanno i miei più affettuosi auguri per un mandato ricco di successi".

Il nuovo direttore non è soltanto un docente di lunga esperienza. Negli anni ha coordinato attività strategiche per l'istituto, dall'orientamento alla produzione artistica, contribuendo all'organizzazione di eventi e manifestazioni che hanno portato il Conservatorio fuori dalle aule e dentro i principali luoghi della cultura trapanese. Tra questi il Festival Scontrino, una delle iniziative più rappresentative dell'istituto, di cui Morana è stato coordinatore e protagonista artistico.

"Assumo questo incarico con grande emozione e un profondo senso di responsabilità", ha dichiarato il neo direttore, "Il mio impegno sarà orientato alla crescita del nostro Conservatorio; lavoreremo a beneficio di una formazione musicale completa e consapevole, in un dialogo sempre vivo con il territorio".

Tra gli obiettivi futuri vi sono il rafforzamento delle collaborazioni con il mondo accademico, la valorizzazione delle attività di produzione artistica e il consolidamento delle relazioni con enti culturali e istituzioni locali, nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione tra formazione, ricerca e divulgazione musicale.

Contestualmente all'elezione del direttore è stato rinnovato anche il Consiglio Accademico, di cui faranno parte i docenti Claudio Astronio, Nunzia Carrozza, Simone Veccia, Antonina Gallo, Leonardo Pianelli, Luigi Grassadonia, Antonino Peri e Daniela Mannone.

Con la nomina di Morana, il Conservatorio "Antonio Scontrino" apre dunque una nuova fase della propria storia, puntando su una figura cresciuta all'interno dell'istituzione e profondamente legata al tessuto culturale della città.

Una scelta che guarda alla continuità amministrativa, ma anche alla sfida di consolidare il ruolo del Conservatorio come uno dei principali motori culturali di Trapani e della Sicilia occidentale.



