Alcamo, visitabile fino al 21 giugno la mostra "Fiori Vibranti"

11/06/2026 13:00:00

La mostra d’arte “Fiori Vibranti” dello scultore Vincenzo Settipani, ospitata al MACA – Collegio dei Gesuiti, resterà visitabile fino al 21 giugno.

L’esposizione, dedicata alle sculture da tavolo, raccoglie circa trenta opere che interpretano il tema floreale in chiave contemporanea. I “fiori” realizzati dall’artista non riproducono elementi realistici, ma prendono forma attraverso geometrie e linguaggi astratti, dando vita a composizioni leggere e dinamiche.

Le opere sono caratterizzate da sottilissimi steli in acciaio inox che reagiscono ai minimi movimenti dell’aria, creando un effetto di vibrazione continua. Un elemento distintivo del progetto è l’uso di materiali di recupero: le sculture nascono infatti da scarti e residui di lavorazioni precedenti dello stesso autore, trasformati e riutilizzati in nuove forme espressive.

Un percorso artistico che mette al centro il concetto di trasformazione della materia, che cambia aspetto ma non perde la propria essenza.

La mostra sarà quindi fruibile ancora per alcuni giorni, fino alla nuova data di chiusura fissata al 21 giugno.



