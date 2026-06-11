Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
11/06/2026 13:00:00

Alcamo, visitabile fino al 21 giugno la mostra "Fiori Vibranti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/alcamo-visitabile-fino-al-21-giugno-la-mostra-fiori-vibranti-450.jpg

 La mostra d’arte “Fiori Vibranti” dello scultore Vincenzo Settipani, ospitata al MACA – Collegio dei Gesuiti, resterà visitabile fino al 21 giugno.

L’esposizione, dedicata alle sculture da tavolo, raccoglie circa trenta opere che interpretano il tema floreale in chiave contemporanea. I “fiori” realizzati dall’artista non riproducono elementi realistici, ma prendono forma attraverso geometrie e linguaggi astratti, dando vita a composizioni leggere e dinamiche.

 

Le opere sono caratterizzate da sottilissimi steli in acciaio inox che reagiscono ai minimi movimenti dell’aria, creando un effetto di vibrazione continua. Un elemento distintivo del progetto è l’uso di materiali di recupero: le sculture nascono infatti da scarti e residui di lavorazioni precedenti dello stesso autore, trasformati e riutilizzati in nuove forme espressive.

 

Un percorso artistico che mette al centro il concetto di trasformazione della materia, che cambia aspetto ma non perde la propria essenza.

La mostra sarà quindi fruibile ancora per alcuni giorni, fino alla nuova data di chiusura fissata al 21 giugno.









Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780485510-0-guida-completa-alla-manutenzione-dell-auto-cosa-quando-e-perche-si-sostituisce.jpg

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...