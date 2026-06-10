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Politica

» Vivavoce
10/06/2026 13:00:00

Istituto Zooprofilattico. “Dubbi sulla nomina del Direttore amministrativo, la Regione intervenga” 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781071031-0-istituto-zooprofilattico-dubbi-sulla-nomina-del-direttore-amministrativo-la-regione-intervenga.jpg

“Ho presentato un’interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore alla Salute per chiedere chiarezza sulla nomina del Direttore amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e sulle criticità che stanno interessando la gestione dell’ente”.

 

Lo dichiara il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, che sollecita un approfondimento da parte del Governo regionale sulla legittimità della procedura adottata.

 

“Dalla documentazione disponibile - spiega Safina - emergono elementi che meritano un’attenta verifica rispetto ai requisiti previsti dalla normativa per un incarico così delicato. Per questo chiedo che vengano attivati tutti i necessari controlli e che si faccia piena luce sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta, nonostante l’esistenza di un albo regionale di professionisti idonei con consolidate esperienze nel sistema sanitario”.

L’esponente democratico richiama inoltre l’attenzione sui ritardi nel percorso di riordino dell’Istituto e sulle possibili ricadute per le attività scientifiche e di ricerca. “L’IZS Sicilia rappresenta un presidio strategico per la salute pubblica e la sicurezza alimentare. Non possiamo permettere che ritardi gestionali mettano a rischio il ruolo e il prestigio dell’ente”.

 

Particolare preoccupazione viene espressa per il futuro dello STOR – Scientific & Technical Office REMESA, struttura internazionale ospitata a Palermo e punto di riferimento per la cooperazione mediterranea nel campo della salute animale. “La Sicilia non può perdere un centro di eccellenza di rilevanza internazionale. Chiedo al Governo regionale di attivarsi per tutelare la permanenza dello STOR a Palermo e salvaguardare il ruolo strategico che la nostra Isola ricopre nella rete mediterranea della sanità animale”.

“Trasparenza, merito e rispetto delle regole devono guidare ogni scelta amministrativa. La Regione eserciti fino in fondo il proprio ruolo di vigilanza nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni”, conclude Safina.









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