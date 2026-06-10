Trapani ospiterà i Malta School Games 2026: centinaia di studenti e atleti tra Sicilia e Malta

10/06/2026 10:03:00

Trapani si prepara a diventare, per alcuni giorni, il cuore di un importante appuntamento sportivo e culturale del Mediterraneo.

Dal 23 al 27 novembre 2026 la città accoglierà infatti i "Malta School Games", manifestazione che coinvolgerà centinaia di studenti e giovani atleti provenienti dalla Sicilia e da Malta.

L'organizzazione dell'evento è entrata nel vivo in questi giorni a Palazzo D'Alì, dove il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e l'assessore allo Sport, Andrea Genco, hanno ricevuto il presidente dei "Malta School Games", Giacomo Mineo, insieme alla delegazione dell'organizzazione.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere sport, inclusione, scambio culturale e rispetto reciproco tra i giovani delle due sponde del Mediterraneo, rafforzando i legami tra Sicilia e Malta attraverso un percorso che va oltre la semplice competizione sportiva.

L'evento sarà realizzato in collaborazione con il MEYR Centre for Physical Education and Sport di Malta, i Giochi Scolastici di Malta e il Comitato Olimpico Maltese. Il programma dettagliato verrà presentato nei prossimi mesi, ma è già previsto il coinvolgimento di numerose discipline sportive e di una serie di iniziative collaterali dedicate alla cultura, all'educazione e alla socializzazione tra studenti.

I "Malta School Games" rappresentano oggi uno dei principali progetti sportivi scolastici dell'arcipelago maltese. La manifestazione, sostenuta dal Ministero dell'Istruzione di Malta, punta a favorire la partecipazione sportiva tra i giovani e a promuovere valori come amicizia, inclusione, fair play e spirito di squadra. Nell'edizione 2026 sono coinvolti oltre 4.500 studenti provenienti da 127 scuole di Malta e Gozo, con competizioni che spaziano dall'atletica al basket, dalla pallavolo al calcio, fino agli sport acquatici e agli scacchi.

Per Trapani si tratta di un'opportunità significativa non soltanto sul piano sportivo, ma anche sotto il profilo turistico e dell'internazionalizzazione. L'arrivo di centinaia di studenti, accompagnatori e delegazioni contribuirà infatti a rafforzare il ruolo della città come punto di incontro nel Mediterraneo e come sede di eventi rivolti alle nuove generazioni.

"Ricevere i giovani atleti di Malta a novembre sarà per Trapani motivo di crescita. Lo sport è ponte tra popoli: educa, unisce e promuove la nostra città. Metteremo a disposizione strutture e ospitalità perché Trapani sia casa per tutti. Vogliamo che i "Malta School Games" restino un ricordo bello per chi verrà e che diventino un appuntamento annuale anche per altre realtà provenienti da diversi contesti nazionali e internazionali", dichiarano congiuntamente il sindaco Tranchida e l'assessore Genco.

L'obiettivo è trasformare quella del 2026 nella prima edizione di un percorso stabile di collaborazione sportiva e culturale tra Trapani e Malta, consolidando un rapporto storico che da secoli lega le due comunità del Mediterraneo.



