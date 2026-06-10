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» Sociale
10/06/2026 07:00:00

Trapani: sabato 13 giugno il concerto di beneficenza "A Tutto Coro"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781067066-0-trapani-sabato-13-giugno-il-concerto-di-beneficenza-a-tutto-coro.jpg

La musica come strumento di inclusione, crescita e sostegno concreto a chi vive situazioni di difficoltà. Con questo spirito sabato 13 giugno, alle ore 21, il Teatro Giuseppe Di Stefano di Villa Margherita a Trapani ospiterà “A Tutto Coro”, concerto di beneficenza promosso dall’Associazione So.No.S. e dall’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Erice, con il patrocinio dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e dei Comuni di Trapani ed Erice.

 

Protagonista della serata sarà il Coro Trentapiedi, che proporrà un repertorio capace di coinvolgere spettatori di tutte le età, unendo generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica. Ad arricchire l’evento saranno le esibizioni degli ospiti speciali Sandra Certa e Riccardo Russo. La conduzione sarà affidata a Giusi De Blasi.

 

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo sviluppato all’interno della scuola. Il Coro Trentapiedi, composto anche da giovani studenti, nasce infatti da un’esperienza che valorizza il canto corale come strumento di formazione culturale e umana. Attraverso la pratica musicale, gli alunni imparano a collaborare, ad ascoltarsi reciprocamente e a condividere obiettivi comuni, riconoscendo l’importanza del contributo di ciascuno all’interno di un progetto collettivo.

In questo percorso si inserisce il lavoro dell’Associazione So.No.S., da anni impegnata nella promozione di attività educative, culturali e sociali rivolte ai giovani e alle famiglie del territorio.

 

Il concerto avrà inoltre una forte finalità benefica. Il ricavato della serata sarà infatti destinato al sostegno delle famiglie in difficoltà del quartiere San Pietro e alle attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Trapani. L’ingresso sarà a offerta libera.

Una serata in cui le voci dei più giovani si trasformeranno in un messaggio di speranza, condivisione e impegno sociale, dimostrando come la musica possa essere non solo espressione artistica, ma anche uno strumento concreto di solidarietà.

 









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