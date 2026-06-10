Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
10/06/2026 15:13:00

Marsala, addio a Franco Casano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781097250-0-marsala-addio-a-franco-casano.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Francesco Casano, di 91 anni.

 

Professionista stimato e punto di riferimento per la sua famiglia, lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

 

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

 

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 11 giugno 2026, alle ore 16:30 presso la Chiesa del Carmine di Marsala.

 

Con parole cariche di amore e gratitudine, la famiglia lo ricorda così:

"Mancherà la tua voce, il tuo sorriso, la tua forza d'animo e le tue passioni. Tutto ci mancherà di te ogni santo giorno. Sei stato roccia e acqua, sole e vento. Per noi costante ancora di salvezza. Padre amatissimo, ti rivedo oggi negli occhi dei miei figli, così come sei, così come sei stato. Noi ci rincontreremo nel persempre e sarà bello rivederti all'alba di una vita nuova. Ciò che mi lasci è amore puro."

 

Il servizio funebre è curato dall’Impresa Funebre Grupposo.


Se ne sono andati | 2026-06-10 15:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781097250-0-marsala-addio-a-franco-casano.jpg

Marsala, addio a Franco Casano

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Francesco Casano, di 91 anni. Professionista stimato e punto di riferimento per la sua famiglia, lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di...