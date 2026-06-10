Marsala, addio a Franco Casano

10/06/2026 15:13:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Francesco Casano, di 91 anni.

Professionista stimato e punto di riferimento per la sua famiglia, lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 11 giugno 2026, alle ore 16:30 presso la Chiesa del Carmine di Marsala.

Con parole cariche di amore e gratitudine, la famiglia lo ricorda così:

"Mancherà la tua voce, il tuo sorriso, la tua forza d'animo e le tue passioni. Tutto ci mancherà di te ogni santo giorno. Sei stato roccia e acqua, sole e vento. Per noi costante ancora di salvezza. Padre amatissimo, ti rivedo oggi negli occhi dei miei figli, così come sei, così come sei stato. Noi ci rincontreremo nel persempre e sarà bello rivederti all'alba di una vita nuova. Ciò che mi lasci è amore puro."

Il servizio funebre è curato dall’Impresa Funebre Grupposo.