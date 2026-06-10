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Cronaca

» Sanità
10/06/2026 07:45:00

L'Asp Trapani assume. Concorso per 32 posti, ecco le figure ricercate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781070462-0-l-asp-trapani-assume-concorso-per-32-posti-ecco-le-figure-ricercate.jpg

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto, in esecuzione di una delibera del Commissario straordinario, un concorso pubblico per 32 posti nel profilo di Dirigente medico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, in varie discipline. 

 

Questo il dettaglio:

n. 8 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, 

n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale, 

n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale, 

n. 12 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria 

n. 3 posti di Dirigente Medico nelle discipline Psichiatria e/o Medicina Interna, Farmacologia, Neurologia e Malattie Infettive per l’Area delle Dipendenze Patologiche (Ser.D.)

 

Oltre la laurea magistrale in medicina e chirurgia è richiesta la specializzazione nelle discipline oggetto del concorso, o in discipline equipollenti o affini. Sono ammessi alla procedura nella specifica disciplina bandita i medici a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, che saranno collocati, all’esito positivo, in una graduatoria separata.

 

Il bando è consultabile sul portale del reclutamento “InPA”, e sul sito https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/, piattaforma tramite la quale è possibile partecipare al concorso registrandosi, con i propri dati anagrafici, selezionando la procedura d’interesse e compilando, in ogni sua parte, il format online. Le candidature potranno essere presentate da oggi, mercoledì 10 giugno 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 09 luglio 2026.


 









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