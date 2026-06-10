Lo sport nella Costituzione: la Canottieri Marsala festeggia 80 anni con un convegno

10/06/2026 08:52:00

Sabato 13 giugno, alle 18:00, la Società Canottieri Marsala apre la sua sede sul Lungomare Boeo per un incontro pubblico sul rapporto tra attività sportiva e Carta costituzionale. Ospite il giudice della Consulta Giovanni Pitruzzella. Modera il direttore di TP24 Giacomo Di Girolamo. Ingresso libero.

La Società Canottieri Marsala compie ottant'anni e li celebra con un convegno, più che con una festa. L'appuntamento è per sabato 13 giugno 2026, alle ore 18:00, nella sede sociale di Lungomare Boeo n. 9, e si intitola "Il valore dell'attività sportiva nella Costituzione".

Due anniversari che si incrociano

Il circolo nasce nel 1946, lo stesso anno in cui gli italiani elessero l'Assemblea Costituente. È la coincidenza che dà senso all'incontro: gli ottant'anni della Canottieri si sovrappongono all'80° anniversario di quel voto, e lo sport diventa la chiave per leggere il rapporto con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Chi interviene

Ospite d'eccezione il professore avvocato Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale, che porterà il proprio contributo sul legame tra sport e diritti costituzionali. A introdurre i lavori sarà l'avvocato Renzo Carini, presidente della Società Canottieri Marsala. Modera il giornalista Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24. Interviene Pier Luigi Tomaiuoli, consigliere di Stato.

Una delle realtà sportive più longeve del territorio

Fondata nel 1946, la Canottieri è oggi attiva nella vela, nel canottaggio, nella canoa e nel tennis, ed è tra i circoli sportivi più radicati a Marsala. Un appuntamento che intreccia sport, cultura e cittadinanza, nel segno di ottant'anni di storia.

Informazioni

Data: sabato 13 giugno 2026, ore 18:00

Luogo: Società Canottieri Marsala, Lungomare Boeo 9, 91025 Marsala (TP)

Ingresso: libero

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



