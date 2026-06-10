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Native

» Native
10/06/2026 08:30:00

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo-450.jpg

Nel cuore di Marsala, tra la stazione, via Francesco Crispi e via Roma, ha aperto il Despar
Gestione nuova di zecca, prodotti freschi e un bancone gastronomia con i polli allo spiedo.

 

La spesa sotto casa, in posizione centrale
Per chi abita in centro o ci passa ogni giorno, la posizione è quella giusta: piazza Francesco Crispi, stazione a pochi passi, via Roma raggiungibile a piedi. Un supermercato di quartiere che si trova dove serve, aperto sei giorni su sette con doppio turno e la domenica mattina. L'offerta punta su prodotti freschi, prezzi competitivi e un assortimento pensato per la spesa quotidiana e settimanale. E per chi preferisce non spostarsi, c'è anche la consegna a domicilio: il servizio copre il centro città e arriva fino ai lidi.

 

La novità: la gastronomia con i polli allo spiedo
È il dettaglio che distingue questa apertura. Il bancone gastronomia — con i polli allo spiedo pronti — aggiunge un servizio che nel locale non c'era. Per chi rientra dal lavoro o non ha tempo di cucinare, è la differenza tra una spesa e una spesa che risolve la giornata.

 

Orari

Da lunedì a sabato: 8:00–14:00 / 16:30–20:30
Domenica: 9:00–13:00


Despar – Via Francesco Crispi 1, Marsala (TP)

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









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